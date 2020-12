Los propósitos de belleza de este 2021

Sin duda, tenemos ya unos cuantos propósitos para este año que empieza y seguro que la gran parte están relacionados con la salud. Pero, cuando se trata de habla de belleza también debemos pensar en qué hacemos mal y las cosas que siempre podemos hacer mejor para que nuestra piel respire. Anota estos propósitos de belleza de este 2021, seguro que los compartes.

La verdad es que nunca es tarde para aprender sobre belleza y cuidarnos pues el tiempo nos lo agradecerá.

Desmaquillarse todos los días

Es un clásico que muchas veces no hacemos. Según Foreo es un buen propósito relacionado con la belleza para este año que viene. Y es que cuántas veces nos ha dado pereza desmaquillarnos cuando es tarde y estamos cansadas. Pues es un gran error. El maquillaje se queda en nuestra piel y entonces estamos sumando años y estropeando nuestra epidermis.

Según Foreo, no quiere decir solo quitar la base, la sombra de ojos, la máscara de pestañas… La rutina de limpieza nocturna debería ser aún más profunda e ir más allá. Eliminar células de piel muerta, el sebo y los residuos de maquillaje que obstruyen los poros y pueden causar espinillas e impurezas.

Limpieza diaria

Es otra constante. Pues debemos limpiarnos la piel todos los días. Y no solamente a través de la ducha o con un buen baño, sino nuestra tez, cuello y escote a parte porque necesita limpiarse y alejarse de los efectos contaminantes y este año especialmente de los estragos de la mascarilla que llevamos a diario.

Limpiar pinceles y otros

Cada vez que vemos nuestro set de maquillaje nos horrorizamos. Y pensamos aquello de “la próxima vez hay que limpiar y ordenar, y especialmente sacar brillo a los pinceles y las esponjas que tenemos para maquillarnos” pero luego nunca vemos el momento y seguimos aplicando estos pinceles algo sucios por nuestro rostro.

La realidad es que luego tenemos más grasa de lo normal en la epidermis y esto afea nuestra cara y salen granos, puntos negros y otros efectos nada deseados.

Como consejo, Foreo explica que si cuidamos bien nuestros pinceles, esponjas y brochas, automáticamente extendemos su vida útil.

Un producto para cada tipo de piel

Algunas veces no somos conscientes del tipo de pie que tenemos. Si la tenemos grasa puede ser que con el tiempo se torne seca y entonces ya no sabemos qué productos nos van mejor. Entre los propósitos de belleza de este 2021 vale la pena saber el tipo de piel que tenemos para aplicar el producto o tratamiento que nos vaya mejor.

Sé un poco más eco y sostenible

Vamos a cuidar el medio ambiente y de paso a nosotros mismos. Si no hacemos esto podemos cargarnos el planeta y no poco a poco precisamente. Hay tal cantidad de marcas que apuestan por lo eco y los productos que aportan son sostenibles y no dañan al medio ambiente.

Fiel a tu marca pero también podemos probar

Si tu marca de belleza ya te satisface entonces no tienes porque cambiar pero no está de más descubrir nuevos productos. Así Foreo nos aconseja que de vez en cuando probemos algo nuevo. Porque especialmente en esta época del año, nos vendría bien un poco de impulso en nuestra vida cotidiana y expandir nuestros horizontes de belleza al mismo tiempo y sentirnos mejor con nosotros mismos.

Aplicar la crema de forma constante

Nuestra rutina de belleza debe ser eso, rutina diaria porque si aplicamos la crema hidratante un día y otro no, entonces no tiene mucho sentido ya que la piel sufre. Así debemos ser algo constantes y aplicar la crema todos los días a la misma hora por ejemplo antes de ir a dormir.

Solo así vamos a notar que nuestra piel estará mejor y con el tiempo se verá más joven y las arrugas se irán difuminando. De lo contrario, nos desesperaremos, pensaremos que el producto no funciona y simplemente lo que pasa es que no lo estamos haciendo nada bien. Y está entre los propósitos de belleza de este 2021.

Probar nuevas formas de maquillaje

Este año es complicado para maquillarnos a tope porque con la mascarilla es mejor no ir demasiado maquillada. En casa podemos entonces probar diversos ejemplos y formas diferentes para poder ensalzar más nuestra belleza.

Consejos para seguir las rutinas de belleza

Aplícate como propósito de belleza de 2021 seguir con tus rutinas de belleza, aunque te dé pereza, es una meta que debes seguir si no quieres que la piel sufra.

Con la mascarilla también hay que pensar que aparece la llamada maskné y es entonces cuando salen granos, rojeces y otros. Por esto hay que cuidar ahora más que nunca la epidermis antes de que sea demasiado tarde.

Acabar con los granitos y las manchas que tanto nos disgustan tiene solución. Así que lo correcto es ir al dermatólogo y empezar ya con un tratamiento para mejorar la piel.