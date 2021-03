Primark vende las Converse de 6 euros que vas a querer tener esta primavera

Las Converse son unas zapatillas míticas en las que se inspira Primark para crear un modelo de 6 euros que se está convirtiendo en el éxito de ventas de esta primavera. La clave de estas zapatillas es su sencillez, tanto las Converse como la versión de Primark están basadas en un diseño básico que combina con todo. Este tipo de calzado cómodo se está convirtiendo en el éxito de ventas de este 2021. Apostamos por los diseños básicos y buscamos ese look informal que nos permita recorrer el mundo sin gastar demasiado.

Las Converse de 6 euros de Primark son un éxito de ventas

Las zapatillas de lona Converse son una de las más buscadas que tienen esta primavera un clon low cost. Primark ha elegido sus colores y diseño para su nueva colección que se vende desde 6 euros. Los modelos gris y negro están a 6 euros, es casi un crimen entrar en un Primark y no salir con estas zapatillas en la bolsa. Son cómodas, favorecedoras y nos sacarán de más de un apuro. Estos son los motivos que convierten las Converse de 6 euros de Primark en un éxito sin precedentes.

Las zapatillas de lona blancas estilo Converse de Primark son las más baratas del mercado. Es casi imposible encontrar unas zapatillas blancas por 8 euros. Tienen los mismos colores que las Converse y son fáciles de lavar. Unas zapatillas deportivas indestructibles para cualquier ocasión. Salir a pasear por el campo, hacer yoga en el jardín o lucir vestidazo mientras sacamos al perro.

Parecen unas Converse, pero no lo son. Hasta que no estamos cerca o nos ponemos las gafas, no sabremos si son o no unas zapatillas de marca. Primark es un especialista en copiar modelos de alta gama en sus colecciones. Si hemos disfrutado de su ‘copia’ de las UGG sabremos que nada tienen que envidiarles, por el precio que tienen son duraderas y calentitas.

Están disponibles en casi todos los colores, incluso en el formato bota. Primark ha apostado muy fuerte por este tipo de calzado esta primavera. No es de extrañar que tenga varios colores y modelos, será difícil elegir. Si queremos la versión más clásica, la blanca, negra o gris, pero también hay colores llamativos y bonitos, en amarillo o naranja son preciosas.

No puedes dejar escapar esta oportunidad. Si eres de zapatillas deportivas o necesitas unas para esta primavera, por 6 euros tienes la Converse de Primark. Bonitas y baratas, no se puede pedir nada más.