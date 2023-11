Prepara ya tu cesta para el Black Friday: todo lo que hemos fichado de Stradivarius

Lo que hemos fichado de Stradivarius te ayudará a preparar la cesta para el Black Friday que ya está a la vuelta de la esquina. Cuidado porque el hecho de que sea barato no significa que debas comprarlo, se trata de ahorrar y no de pagar de más. Por lo que es importante que busques las formas de invertir tu dinero para conseguir el fondo de armario que necesitas. Te proponemos una selección de prendas de Stradivarius a las que les vas a sacar el máximo partido, sea Black Friday o no, son una buena inversión.

Esto es todo lo que hemos fichado para tu cesta de Stradivarius del Black Friday

Un jersey de hombros descubiertos de tendencia, cómodo, femenino y de lo más versátil. Sin estar de descuento cuesta solo 15 euros y está disponible en varios colores. Opta por un tono que te quede bien, ya seas de blanco o de negro o si te atreves con el dorado, es sin duda alguna una buena prenda para tu cesta de la compra de Stradivarius.

25 euros cuesta un pantalón tipo culotte con el que ir a la última esta temporada. Tiene el efecto piel que tanto se lleva y es un buen básico que vas a llevar durante mucho tiempo y con el que seguro que te sentirás bien. Si lo encuentras a ese precio o un poco más barato, no lo dudes hazte con él, te sacará de más de un apuro para la oficina o para un evento.

Las botas planas con hebillas son una de las mejores apuestas para vestir tus pies de gala. Son tipo biker y tienen un rollo muy especial. Si tenemos en cuenta que cuestan menos de 50 euros es una de las mejores opciones para cuidar nuestros pies esta temporada. Puedes conseguir un calzado con el que combinar tu ropa de la mejor manera posible.

El vestido de punto más básico cuesta menos de 20 euros y es una de las opciones en donde podrás invertir tu dinero este Black Friday. Un vestido de punto es siempre una buena opción, teniendo en cuenta que es un básico que nunca pasará de moda y siempre te quedará bien. Con el cinturón y una blazer, acompañado de unas botas es un total look de lo más actual tengas la edad que tengas.