Ahora que se acerca la primavera quizás hayas pensado en cambiar de perfume o en elegir que tenga una fragancia más fresca y adecuada para esta temporada, pero para sacarle partido al perfume no solo debes elegir el que sea adecuado para ti, sino saber aplicarlo y evitar errores como los que ahora te enumeramos.

Perfume, 4 errores que cometes al aplicarlo

No basta con tener un buen perfume, también debes saber aplicarlo correctamente y guardarlo en el lugar más adecuado. Solo así nos vamos a poder asegurar de que estaremos aprovechando todas sus notas.

Y es que puede parece que ponerse una fragancia es algo sencillo, pero en realidad no lo es. A menudo se cometen errores que pueden dañar tanto la fragancia que has elegido como la ropa que estás usando y con ello acabas perdiendo el perfume y notarás que no te dura nada.

Veamos a continuación 4 errores que se suelen cometer al ponernos el perfume y que es mejor evitar:

-No elegir el perfume adecuado. Para empezar, el tipo de perfume que compres afectará a su poder de permanencia: los eau de perfumes duran más y contienen un perfume mucho más concentrado, las Eau de Toilette sin embargo, están más diluidas, limitando su vida útil a un máximo de tres horas.

-No aplicar el perfume en los puntos más calientes del cuerpo. Rociar tus muñecas y frotarlas juntas podría aumentar la intensidad de la fragancia. No es una tontería ya que de hecho, es precisamente el calor, que aumenta la intensidad de las notas. Por este motivo es mejor que apliques tu fragancia en las siguientes zonas del cuerpo: tobillos, muñecas, detrás de las rodillas y en el cuello. Y si puedes además, extenderlo y no solo pulverizar.

-No hidratar la piel. Este es un craso error que se comete, especialmente si usas una fragancia suave. Los aromas más ligeros como los cítricos y los perfumes florales no contienen los mismos ingredientes que las notas aromáticas más intensas que son amaderadas u orientales. Por lo tanto, si has comprado el primero, asegúrate de prestar especial atención a la hidratación de la piel.

-No guardar el perfume con cuidado. Si tu fragancia está en un lugar húmedo y pegajoso como el botiquín o en el baño, el calor puede descomponer los compuestos dentro del líquido. Evita exponer tus botellas a la luz solar directa y mantenlas alejadas de sistemas de aire como aparatos de calefacción o refrigeración.