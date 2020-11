La imagen de la barriga de Paula Echevarría se ha convertido en una de las más vistas de hoy. A esa belleza que desprende se le une una chaqueta de Mango perfecta para este otoño. El tweed es el tejido de esta blazer o chaqueta de tejido grueso. En zonas en las que no haga mucho frío o para días en los que el sol reine, será ideal para el otoño o invierno. El negro es un plus, no solo desprende elegancia, cada uno de los acabados de esta prenda enamora a primera vista. Si estás buscando esa chaqueta de Mango para ir a trabajar, salir arreglada o recorrer la ciudad, toma nota de esta prenda.

La chaqueta de Mango perfecta para este otoño la lleva Paula Echevarría

Paula Echevarría además de lucir una preciosa barriga que ya hace más visible su estado, lleva una chaqueta perfecta para este otoño. Mango firma una prenda que ha enamorado casi tanto como el pequeño Miguel que aún no ha nacido, pero seguro que será tan guapo como sus padres. Esta chaqueta de Paula es perfecta para el día a día y se vende por 69,99 euros.

Una chaqueta negra es siempre una buena inversión. Por mucho que queramos escapar de estos colores, el negro es el tono ideal para combinar con todo el armario. Si encontramos un diseño que sea capaz de estilizar al máximo, como en el caso de esta prenda la apuesta es segura y la inversión está más que amortizada.

El tweed le dará el toque de elegancia que toda prenda de estas características necesita. Un tejido tweed además de elegante es muy calentito, un punto grueso que hará las delicias de las amantes de la moda. Siempre se podrá llevar con un jersey más grueso o directamente con un top los días en los que la temperatura será más elevada.

Los detalles son de lujo. Los detalles de la chaqueta de Mango de Paula Echevarría son de lujo. Le aportarán un aire de exclusividad que pocas piezas tienen. Sin duda alguna esta maravilla merece le pena. Los puños y el único botón que lleva para garantizar el máximo estilo se convierten en los elementos estelares de esta chaqueta blazer.

El largo es perfecto para vestidos, faldas y pantalones. Uno de los miedos de este tipo de prendas es que quede demasiado corta y no cubra bien. El caso de esta chaqueta permite quedar perfectamente sin importar la prenda que haya debajo. Si queremos disfrutar de una combinación con mucho estilo, esta chaqueta es un buen fondo para empezar un look como el de Paula Echevarría.

La actriz es una gran amante de las prendas negras, ella es la máxima representación de la elegancia de este estilo atemporal y elegante. Con un vestido y unas botas podemos tener el perfecto look otoñal o invernal. Al igual que ella, esta chaqueta es perfecta para premamás, podemos hacernos con una talla de más o llevarla desabrochada para lucir barriga. No te quedes sin la chaqueta más bonita de Mango para esta temporada.