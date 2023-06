Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer: este vestido de Mango se agota en cuestión de horas

Paula Echevarría es todo un referente en lo que a estilo se refiere, y con sus looks suele hacer que las prendas y complementos se agoten en tiempo récord. Precisamente, esto es lo que ha pasado con uno de sus últimos estilismos, un vestido de Mango que ya tiene lista de espera en la tienda online. Además, si por algo es conocida la actriz es por combinar a la perfección prendas que quizá de forma individual no dicen nada, pero que juntas crean el mejor look para cualquier ocasión.

El vestido de Mango que luce Paula Etxevarría

La actriz ha apostado por un vestido de manga larga semitransparente en color buganvilla. Un color que le favorece muchísimo y que estamos convencidas de que va a ser uno de los colores tendencia en el mundo de la moda esta temporada.

Es un vestido que sienta realmente bien a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpo, algo que no es nada fácil de encontrar. Nos encanta su versatilidad, ya que encaja a la perfección con múltiples ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Podemos combinarlo de una manera más casual, de la misma manera que Paula Echevarría, con unas sandalias planas. Esta temporada, las sandalias con diseño de tiras son tendencia, así que no debemos perderla de vista porque ofrecen la máxima comodidad y, además, nos permiten ir a la última en nuestro día a día.

Una de las principales lecciones que hemos aprendido de las expertas en moda es el poder afinador del look monocolor. Siguiendo esta tendencia, podemos elegir unas sandalias de tacón con plataforma en color buganvilla, el mismo que el del vestido. Una opción estupenda si estamos invitadas a un evento, tanto de día como de noche.

Teniendo en cuenta que es un vestido de manga larga, podríamos pensar que no es demasiado acertado para los meses de buen tiempo. Pero nada más lejos de la realidad, ya que, gracias al tejido semitransparente, es una prenda muy fresquita.

Tiene un diseño espectacular, uno de los más bonitos que hemos visto en muchísimo tiempo. Está a la venta en la tienda online de Mango por 49,99 euros, desde la talla XXS hasta la XXL. Sin embargo todas las tallas están agotadas, así que hay que apuntarse a la lista de espera. También podemos consultar la disponibilidad de la prenda en nuestra tienda Mango más cercana.