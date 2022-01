Parfois tiene el bolso ideal para llevar tu portátil e ir marcando estilo

Si Parfois es una de las principales tiendas de bolsos, bisutería, accesorios y moda de mujer, estaba claro que echándole un vistazo a su catálogo internacional íbamos a poder encontrarnos con unas cuantas de las mejores opciones en complementos para esta temporada otoño/invierno. Y es que Parfois tiene el bolso ideal para llevar tu portátil.

Podríamos destacar diferentes productos, pero no tenemos dudas de que hay uno de ellos que es furor ahora mismo, no sólo por lo agradable que resulta a la vista, sino además porque tiene una misión muy particular, que es la de proteger uno de tus bienes más preciados, tu ordenador.

Este bolso Shopper para ordenador portátil de 13″ es ideal si tienes un Mac pequeño, un iPad, o cualquier otro dispositivo que uses para trabajar o divertirte y que quieras llevar a todas partes.

Gracias a él, vas a asegurarte de que este aparato, en el que probablemente has invertido mucho dinero, se mantenga a resguardo de golpes o caídas, pero asimismo lejos de los ojos ajenos.

Todo ello, con la ventaja que supone su color negro que le otorga una sobriedad indiscutible, haciendo que pase desapercibido entre tus otras cosas, y combinando a la perfección con prácticamente todos los estilos posibles, desde los más relajados hasta los formales.

Además, si llevas un bolso o cartera, impedirás que su superficie pueda rayarse por el contacto con los demás objetos, algo que también es mala idea considerando el espacio de almacenamiento. Muchas veces, al colocar un portátil en el bolso o cartera, éste queda lleno, y no sirve para más.

Hablamos además de un bolso que al cierre de cremallera superior para tu tranquilidad, le suma otras características interesantes, como un asa bandolera ajustable y extraíble, que te ayudará a lucirlo como prefieras, en la posición en que lo consideres más cómodo según la actividad.

Si traes contigo además otros elementos importantes, como un disco externo o un pendrive, podrás ponerlos por separado en bolsillo interior con cremallera, que comparte el interior con el espacio acolchado con capacidad para ordenador portátil de 13″, compacto y fácil de guardar en casa.

Y si quieres saber cuál es el precio de este bolso Shopper para ordenador portátil de 13″, te sorprenderá gratamente averiguar que es de sólo 29,99 euros, un coste más que razonable considerando que protegerá tu portátil de cientos de euros, de forma cómoda y elegante. Seguramente nada más se le puede pedir a estos accesorios tan necesario hoy en día. Ya sabes, Parfois tiene el bolso ideal