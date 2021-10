Parfois se lanza y clona las botas de Zara por este precio

Esta temporada las botas chelsea están más de moda que nunca. Unas botas planas muy cómodas y versátiles, perfectas para los looks diarios. Como no podía ser de otra manera, Zara tiene sus propias botas chelsea en la colección Otoño 2021. Parfois, una de nuestras firmas de cabecera, no ha querido quedarse atrás y ha clonado las botas de Zara, y el resultado es fabuloso.

Zara nos propone una versión muy cómoda y relajada de las botas estilo chelsea. En color negro o marrón, tienen elástico en los laterales y tirador trasero, así que son muy sencillas de poner y quitar. Tienen plantilla téxnica flexible de espuma compuesta de látex, así que ofrecen el máximo confort. Tienen un precio de 35,95 euros y están a la venta desde el número 35 hasta el 42.

Vamos ahora con las botas chelsea de Parfois para el otoño e invierno. Son muy similares a las de Zara, pero tienen un detalle que nos hace decantarnos por estas: la suela track. Este tipo de suela es tendencia, y podemos decir que es como un coche todoterreno aplicado al mundo del calzado.

Unas botas ideales para los días de frío en los que hay algo de hielo porque la suela track se agarra muy bien al suelo, evitando así que nos resbalemos a la mínima de cambio. Además, combinan de maravilla con todo tipo de looks: un conjunto de pantalón y chaqueta de punto con una cazadora acolchada, unos pantalones vaqueros con camisa y gabardina…

En color negro, las botas tienen paneles elásticos en los laterales y tirador trasero. Se amoldan muy bien a la forma del pie, así que resultan muy cómodas. ¡No se puede pedir más!

En cuanto al precio, valen 39,99 euros y están a la venta desde el número 36 hasta el 41 en la tienda online de Parfois.