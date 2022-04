Hay prendas muy versátiles que nos sirven para diversas cosas y momentos. Y así es el pareo estampado de Mango Outlet. Lo vas a querer ya y está en la web que más te gusta.

A un precio irresistible no te lo puedes perder para lucirlo con el bikini durante este verano. Conoce más sobre esta prenda.

Cómo es el pareo estampado de Mango Outlet

Este verano nos tiene preparados muchas sorpresas y por esto hemos elegido diversas prendas que van a causar total sensación en esta nueva temporada.

En color verde pastel, este pareo te permite llevarlo de diferentes maneras. Con diseño estampado y corto. Además es cruzado en un cierre de lazo lateral. Ya lo puedes comprar directamente en la web de Mango Outlet que nos encanta por sus precios siempre rebajados.

En qué está elaborado

Su composición es en 72% poliéster y 28% viscosa. Además nos dan instrucciones sobre cómo cuidarlas y lavarla. Así se recomienda lavar a maquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

La mejor prenda del verano

El pareo es una de esas prendas que nos gustan porque permiten llevarla de diferentes maneras. Así te lo pones con el bikini debajo para ir a la playa o bien a la piscina, también por la tarde con tus tops más dinámicos y hasta para la noche cuando entonces lo luces con camisetas de diversos colores y taconazos. Por esto resulta la prenda perfecta que ya debes tener.

Pareo en oferta

Hay más ventajas. Porque esta prenda tan cómoda está en oferta. Su precio anterior era de 19,99 euros y ahora lo tienes a 13,99 euros, es decir, que está al 30% de descuento. Por esto es un precio más bajo que antes gracias a las ofertas que siempre nos tiene preparadas esta web.

Está en dos tallas distintas, en S y M. y lo mejor es que se compra directamente de forma online y rápidamente con toda comodidad. Si lo prefieres siempre puedes ir a la tienda física para ver este pareo y muchos otros. si bien algunas prendas pueden no estar porque en la tienda online hay de todo.

Sea como sea como decidas tu compra, ya puedes hacerte con esta prenda tan peculiar y que está lista para que la lleves este verano. Pues te está esperando. ¡No te la pierdas y la puedes adquirir en esta web!