Parecen de Massimo Dutti pero son de Primark: los vestidos estrella del verano

El verano invita a ser la más elegante. Por esto tendrás los vestidos estrella del verano por poco precio. Sí, porque aunque parezcan de Massimo Dutti resulta que son de Primark. Aunque aquí no hay rebajas pues los precios son siempre muy ajustados, tienes cantidad de prendas por pocos euros. Disfruta de ellas y cómete el verano con los vestidos más elegantes. Te sirven para ir a diversos lugares, tanto cenas interminables con amigos, pasando por fiestas hasta tarde o bien para salir a dar una vuelta.

Son los vestidos que te llevarás para el verano allá donde vayas de vacaciones. Los tienes de muchos estilos, sean de colores, lisos, con estampados, con tirantes y hasta con media manga para las noches con algo más de frío. Los compras en Primark donde sabes que pagarás menos por ello. Ahora bien, no los puedes comprar online porque en esta tienda no hay web para realizar estas transacciones así que debes ir directamente a la tienda física. Y allí te pruebas tanto prendas como los accesorios que quieras. Hay más porque tendrás tanto maquillaje, todo para el deporte y la playa, y hasta libretas, cosas para casa y ropa interior si quieres.

Los vestidos estrella del verano son de Primark

Vestido estilo vintage con botones

Un bonito vestido de estilo vintage midi, rematado con mangas trompeta. Es de cuello de pico, y está en dos colores estampado en verde o bien en rosa, tú eliges. Parecen de Zara o Massimo Dutti, pero sin embargo, está en Primark y su precio es de sólo 20 euros. Un precio que no tiene competencia dada su calidad y diseño.

Las tallas para comprar van de la 34 a la 50, así tienes amplitud de números para poder elegir y adaptados a ti.

Su composición es de 85 % viscosa y 15 % lino, así que tienes toda la información gracias a la web.

Cuidado del vestido

Temperatura máxima: 30 ºC;

No limpiar en seco;

No secar en secadora;

No usar lejía;

Lavar colores similares juntos;

Lavar del revés;

Planchar a baja temperatura;

Devolver al producto su forma original cuando aún esté húmedo

Condiciones de devolución: vestidos estrella

Puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, siempre que el artículo esté en perfectas condiciones y que presentes el tique de compra original. Consulta las condiciones de devolución al completo.

Vestido midi bandeau de gasa con volantes Rita Ora

Un llamativo vestido de gasa con corpiño fruncido que te lo pondrás para tu próxima fiesta. Tiene ajuste regular, sin tirantes, de longitud midi y tiene composición de 100 % poliéster

Seguridad contra incendios: hay que mantener este artículo alejado del fuego.

Cómo lo podemos cuidar

No limpiar en seco;

No secar en secadora;

Planchar a baja temperatura;

No usar lejía;

Temperatura máxima: 30 ºC;

Lavar colores similares juntos;

Lavar del revés;

Planchar del revés

Cuál es el precio de este vestido en negro

Lo tienes a un precio de 28 euros, con tallas de la XS a la XL. Las prendas dentro de la colección de Rita Ora son de un precio algo más alto pero realmente lo valen porque son de calidad y distintas, dentro de una colección que gusta a adolescentes.

Para saber si está en la tienda física, puedes comprobar la disponibilidad dentro de la web, solo debes poner la talla, la prenda y también la tienda a la que quieres ir a comprarlo para asegurarte antes que la prenda está.

Vestido tipo pañuelo con bajo asimétrico de The Edit

Un elegante vestido de silueta vaporosa con bajo tipo pañuelo en color marrón. Es una prenda exquisita a base de cuello de pico, con ajuste regular, con tirantes finos y composición de 50 % viscosa y 50 % algodón.

Lo cuidas de la mejor manera gracias a las etiquetas y especificaciones de Primark: con temperatura máxima: 30 ºC; No limpiar en seco; No secar en secadora; Planchar a baja temperatura; No usar lejía; Lavar del revés; Lavar colores similares juntos; Planchar del revés.

Tienes cantidad de prendas para combinar con este vestido, desde alpargatas altas a sandalias más planas, pasando por zapatos altos, y realmente elegantes.

El precio de este vestido vaporoso que es el perfecto para tu próxima fiesta y hasta para la invitada de boda más guapa es 28 euros. Las tallas van de la 34 a la 48. Primark piensa en todas y tiene tallas para cada tipo de mujer.

Vestido corto atado al cuello a juego: vestidos estrella

Un llamativo vestido corto con cuello de pico y espalda fruncida en diversos colores y estampados. Tiene escote bien pronunciado halter, con ajuste regular, va sin mangas, con longitud mini.

Este vestido tiene una composición de en exterior 100 % algodón y forro de 100 % algodón. Puedes mirar bien la etiqueta con todos los materiales y también los cuidados que debes hacer con este vestido para tenerlo siempre como nuevo.

Su precio es de 20 euros en diferentes tallas. Elige la tuya.