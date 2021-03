Hay piezas que, por sus características, son capaces de elevar un look o darle una nueva vida al estilismo más austero. Al margen de las joyas o de los complementos exclusivos, lo cierto es que es mucho más fácil transformar un outfit gracias a un accesorio que, desde hace unos meses, se ha convertido en imprescindible para las fashionistas: el pañuelo. No es que antes no lo fuera, pero lo cierto es que desde que las mascarillas se han convertido en un elemento obligatorio en nuestro día a día, el pañuelo cumple una función estética fundamental a la hora de darle un toque de glamour a la protección contra el coronavirus.

Pero más allá de esta tendencia de pañuelos-mascarilla que inauguró la socialice e it girl norteamericana Olivia Palermo -como no podía ser de otra manera-, y que ha arrasado en todo el mundo, tanto entre mujeres como también para los hombres, la realidad es que el pañuelo ya formaba parte de los armarios de aquellas que saben que es un accesorio que se asocia con la elegancia y la sofisticación.

Al margen de los míticos carrés de seda de Hermès por los que seguramente muchas mujeres suspiran, los pañuelos son un complemento fundamental en el vestidor de una mujer, especialmente cuando los primeros rayos de sol asoman tras el invierno. Y es que la primavera está ya a la vuelta de la esquina y aunque el pañuelo tiene cabida en cualquier temporada, cobra especialmente sentido cuando suben las temperaturas para alegrar los estilismos.

Son muchas las maneras en las que se puede lucir un pañuelo y hay toda una serie de teorías y protocolos en lo que respecta a su utilización, pero para simplificarlo un poco habremos de decir que el pañuelo en el cuello o como mucho sobre la cabeza es la forma más habitual de lucir este accesorio. En seda, gasa u otros tejidos, no cabe duda que llevar el pañuelo al cuello es casi un acto involuntario, pero son múltiples las interpretaciones que admite este complemento. Prueba de ello son los ejemplos que encontramos no solo en las redes o en el street style, sino también entre las celebrities. El pañuelo es un complemento que admite multitud de interpretaciones, aunque una de ellas sea la más básica y simple, sin perder por ello un ápice de elegancia.

A modo bandana sobre la cabeza, o incluso como lo luce la reina Isabel cuando se encuentra en Escocia o participa en alguna actividad más distendida, lo que demuestra la versatilidad de la prenda. Suelto sobre los hombros, o incluso como si fuera un chal, ligeramente caído sobre ellos. Por no hablar de los pañuelos personalizados que causan furor en los últimos meses. Una tendencia que va en línea con otras prendas que pueden customizarse y de la que Zara se ha convertido en abanderada. En este caso, el buque insignia de Inditex ha presentado un pañuelo de seda personalizable que promete convertirse en el accesorio de la temporada y cuyo precio es de apenas veinte euros. Lo más interesante de la pieza es su tacto suave, los colores y su diseño. Debido a que se trata de una colección de edición limitada, el stock es reducido y estará a disposición de los clientes por un determinado tiempo.