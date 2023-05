No cabe la menor duda de que un pantalón negro es un perfecto fondo de armario que cualquier fashionista tiene. En este caso, hablaremos de los de tejido de satén, ya que aportan ese toque de elegancia y sofisticación a partes iguales. Zara ha vuelto a hacer de las suyas y ha rebajado un diseño que no para de agotarse, por lo que te recomendamos que seas rápida para no quedarte sin él.

Lo puedes encontrar en la sección de Special Price. Si bien antes tenía un precio de 29,95 euros, ahora cuesta 17,99. Sin duda, una ganga que no puedes dejar escapar para formar tus looks más básicos, pero estilosos. En cuanto a las tallas, desde la XS hasta la XXL. En cuanto a sus características tiene goma en la zona de la cintura. De esta manera, se ajusta a cualquier tipo de silueta. Además, cuenta con dos bolsillos laterales que aportan ese toque informal, pero glamuroso.

El pantalón negro satinado de Zara es una prenda elegante y versátil que se ha convertido en un imprescindible en el armario de cualquier amante de la moda. Confeccionado con un suave y delicado tejido de satén, este pantalón combina a la perfección estilo y comodidad. El corte de este pantalón es ajustado pero favorecedor, realzando la figura y creando una silueta esbelta y estilizada.

No hay que olvidar que al ser de color negro le confiere un toque de elegancia atemporal, permitiendo combinarlo con una amplia variedad de prendas y accesorios. Si lo que se quiere es resaltar y romper con la monotonía del tono, el dorado o el plateado puede ser una opción perfecta. Desde una blusa o una camisa blanca para un look más formal, hasta una camiseta básica y zapatillas para un estilo casual pero sofisticado, las posibilidades son infinitas.

¿Cómo lavar el satén?

Para mantenerlo en óptimas condiciones, se recomienda lavarlo a mano o en ciclo delicado en la lavadora y evitar el uso de suavizante. También es importante plancharlo a baja temperatura y almacenarlo colgado para evitar arrugas.

¿Con qué calzado combinarlo?

Ahora que llega el buen tiempo este tipo de pantalones se pueden combinar con unas sandalias planas. En el caso de crear un total look, lo ideal es meterle un calzado a tono plano para el día a día, pero si se quiere ir un poco más formal, cualquier zapato de tacón puede elevar el outfit a su máximo explendor. Pese a que es un tejido fino, también puede ser nuestro perfecto salvavidas para cuando tenemos en otoño o invierno un evento de noche.

Para aquellas que quieran arriesgar un poco más unas zapatillas deportivas estilo Converse también pueden ser una buena opción. Si son negras, mejor para evitar romper con la armonía del estilismo. También se pueden combinar con algún tipo de sandalias de esparto, calzado tendencia en la temporada estival.