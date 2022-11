El pantalón metalizado y diferente lo tiene Pull&Bear: el efecto dorado que hará de outfit un look especial

Hace tiempo que los pantalones metalizados dejaron de ser una opción únicamente excepcional, para convertirse en una alternativa que cada vez más mujeres usan a diario, una elección menos convencional pero igualmente cómoda para el día a día. Este pantalón metalizado y diferente lo tiene Pull&Bear.

Es de tiro medio y protagonista indiscutible del actual catálogo de esta firma. Además, son muchas las colecciones recientes que contemplan pantalones metalizados por ser una de las tendencias predominantes en las pasarelas y en las calles del país. Dicho esto, pocos modelos son tan desafiantes como éste, que inmediatamente se destaca con su dorado.

Tendencia: pantalón metalizado y diferente lo tiene Pull&Bear

No sólo el alma de la fiesta

Disponible en tallas que van de la 32 a la 44, el pantalón metalizado tiro medio de marca Pull&Bear está compuesto en un textil híbrido especialmente desarrollado para este producto, en 59% algodón, 38% poliéster y 3% elastano.

Respecto a sus detalles, nos encontramos con que se trata de un pantalón metalizado skinny fit -algo ajustado-. Además añade un tiro medio con diseño de cinco bolsillos, cintura con trabillas y cierre de botón y cremallera.

Dadas estas características, consideramos que es una prenda absolutamente versátil, que te permitirá sobresalir como el alma de la fiesta si lo utilizas en salidas nocturnas, o bien levantar el ánimo otoñal dentro de la oficina.

En cualquiera de los ámbitos logrará atraer todas las miradas, por lo que es perfecto para combinarlo con colores lisos y más neutros como el negro, el gris o el blanco, para que no exista una superposición.

Cuidados básicos

Desde Pull&Bear recomiendan lavarlo a máquina a un máximo de 30° C y siempre en ciclos de centrifugado corto para de esa forma preservar tanto el aspecto como el tacto del pantalón, consiguiendo que envejezca perfecto.

También aconsejan no aplicarle lejía ni blanqueador, no pasarle la secadora, y planchar a un máximo de 150° C. Mientras respetes esas sugerencias, no tendrás problemas con su mantenimiento y resistirá el paso del tiempo.

Precio y envío

El precio del pantalón metalizado tiro medio es de 39,99 euros, un coste acorde a su calidad. Teniendo en cuenta que vas a poder ponértelo en diferentes circunstancias, vale la pena realizar la inversión.

Puedes recogerlo en alguna de las tiendas de Pull&Bear de modo completamente gratuito, con una tardanza de uno o dos días. también puedes comprar este pantalón vía online siendo más fácil y cómodo.