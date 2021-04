¿Alguna vez se preguntó cómo los anuncios de lápiz labial hacen que el producto se vea tan atractivo, pero cuando lo aplicas no se ve tan bien como lo que ves en la pantalla? Por supuesto, estos anuncios usan modelos o celebridades, que tienen un atractivo entre la audiencia, pero esa no es la única razón por la que los productos de lápiz labial se ven bien en ellos. Lo creas o no, la aplicación es clave así que si deseas el mismo resultado te presentamos dos nuevos trucos para aplicar el lápiz labial correctamente.

Nuevos trucos para aplicar correctamente el lápiz labial

Aunque algunos de los trucos para aplicar correctamente el lápiz labial son de sobras conocidos (y ya os los hemos explicado), queremos ofreceros también una pequeña actualización al respecto con dos nuevos trucos que os dejarán los labios como los de las modelos en los anuncios.

Labios perfectos con delineado y el uso de un píncel

Para unos labios perfectamente definidos que no se vean pegajosos, usar un lápiz labial para delinear tus labios y luego un pincel para aplicar tu lápiz labial es ideal.

Si has observado en cómo las influencers de Instagram y las celebridades lucen unos labios más llenos y definidos, es gracias a que han usado un delineador de labios un poco sobre la línea de los labios, pero no demasiado; usa esto solo si deseas transformar los labios finos para que se vean más llenos.

A continuación, saca tu pincel de labios y recoge el pigmento de la barra de labios en las cerdas que luego tendrás que aplicar en tus labios con cuidado.

Este paso te ayuda a depositar el color de manera más uniforme y gradual para que la textura no se vea pegajosa, lo que de otro modo podría acentuar las líneas finas en tus labios. También puedes aumentar fácilmente la opacidad correctamente con un pincel.

Apariencia de labios de suave difuminado

Una vez que hayas preparado tus labios con un exfoliante y un bálsamo, es hora de elegir el tono o los tonos de lápiz labial que desea aplicar. Ya sea que se trate de un lápiz labial líquido o de barra, desliza o puntea el pintalabios en el centro de tus labios y luego aplica el producto en tus labios con los dedos para obtener un efecto de labios suave y difuminado.

Este consejo es ideal para crear labios sombríos y mezclar y combinar diferentes tonos de labios. También puedes usar un delineador de labios para delinear tus labios y luego pulirlo con un pincel para obtener más volumen y un efecto «cushion» bien definido. Los maquilladores usan este truco todo el tiempo. Ten en cuenta que esto te dará mejores resultados que cualquier otro método.