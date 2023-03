Un nuevo vestido está arrasando en Stradivarius: elegante pero sexy

Con ganas de estrenar nueva estación del año, debes tener ya aquellas prendas que lucirás durante la primavera. Para ir abriendo boca, un nuevo vestido está arrasando en Stradivarius y por esto te lo enseñamos.

En color crudo, es de punto calado, muy sexy para tus eventos en terrazas y salidas tanto nocturnas como diurnas. Te mostramos todo de este vestido con la que te sentirás siempre la más elegante.

Este vestido está arrasando en Stradivarius: ¿cómo es?

La prenda de punto calado aporta ese dinamismo que te convertirán en la más sexy de la fiesta. En general, los vestidos en color blanco ya anuncian la llegada de días de sol y es lo que esperamos todos esperamos para lucir ya las prendas de la nueva temporada.

Si buscas un vestido diferente, este te encantará. Es ajustado de manga larga y cuello redondo. Tiene detalle de transparencias y vestido interior a color de tirantes.

Para más señas debes saber de qué forma está confeccionado y por esto Stradivarius apunta que lleva el exterior de 100% acrílico mientras que el forro es de 71% poliéster y 29% algodón.

Cómo cuidar la prenda

Para que las prendas se conserven como es debido, hay que seguir las instrucciones de las etiquetas. En vestidos como este, de punto, y con el calado, siempre es mejor mira bien todo lo que conlleva poder lavarlo correctamente. En este vestido, aconsejan lavar a maquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar a máximo 110 º c y no usar secadora.

Combinaciones posibles

Te lo puedes poner con muchas otras prendas, como por ejemplo cazadoras biker que se llevan durante la temporada que vendrá, americanas efecto piel como la de Stradivarius que tiene un precio de 35,99 euros, las botas cowboy metalizadas de fantasía de 59,99 euros, el bolso de hombro de solapa de 15,99 euros, o el choker rígido cruzado de 9,99 euros.

Es una prenda para poner con cardigan durante estos días y sin nada encima cuando ya empiece el calor.

Dónde lo compro

El vestido de tus sueños está en la web de Stradivarius y su precio es de 29,99 euros, en tallas que van de la XS a la M, el resto están agotadas, así que si te lo piensas mucho es posible que no tengas ya tu talla. Es una prenda que gusta y que tiene importante éxito. Ya la puedes comprar online y evitas desplazamientos. Así de fácil y cómodo.