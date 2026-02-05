El nuevo look de Marta Ortega que rejuvenece y funciona a los 30, 40 y 50

Marta Ortega lo ha vuelto a hacer. Sin estridencias, sin cambios radicales y fiel a esa elegancia discreta que define su imagen pública, la presidenta de Inditex ha estrenado look en una de las citas más institucionales del calendario: su encuentro con los Reyes de España durante la primera reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, celebrada este 5 de febrero en Madrid. Y, una vez más, su elección beauty no solo marca tendencia, sino que se convierte en una inspiración realista y favorecedora para mujeres de distintas edades.

A sus 42 años, Marta Ortega representa como pocas ese punto exacto entre clasicismo y modernidad. Su nuevo peinado es la prueba perfecta: un corte long bob, ligeramente por debajo de la mandíbula, combinado con ondas abiertas y pulidas y un rubio mantequilla que ilumina el rostro y rejuvenece al instante. Un look pensado al detalle que funciona igual de bien a los 30, a los 40 o a los 50.

El long bob: el corte comodín que nunca falla

El long bob, también conocido como lob, es uno de esos cortes que resisten modas y temporadas. Su éxito radica en la versatilidad: no es tan corto como para resultar arriesgado ni tan largo como para perder forma. En el caso de Marta Ortega, la largura elegida, justo rozando la mandíbula, aporta movimiento al cabello y enmarca el rostro de forma estratégica. Este tipo de corte es especialmente favorecedor a partir de los 30 porque estiliza el cuello, suaviza las facciones y aporta una imagen fresca, sin renunciar a la sofisticación. En mujeres de 40 y 50, además, tiene un efecto visual rejuvenecedor, ya que evita el peso de las melenas largas y da sensación de mayor densidad capilar.

Ondas abiertas para suavizar y dar volumen

Pero si el corte es importante, el peinado no se queda atrás. Marta Ortega ha optado por ondas abiertas y rotas, probablemente realizadas con tenacilla y luego deshechas con los dedos o un peine ancho. El resultado es un acabado pulido pero natural, muy en la línea del effortless chic que define su estilo.

Estas ondas no están colocadas al azar: la primera coincide con la altura de los pómulos, potenciándolos, mientras que el siguiente movimiento se cierra a la altura de la barbilla, equilibrando el óvalo facial. Un truco que funciona especialmente bien en rostros maduros, ya que suaviza líneas de expresión y aporta volumen donde más se necesita.

Rubio mantequilla: el color estrella del invierno

El cambio más llamativo de su nuevo look está en el color. Marta Ortega ha aclarado su rubio habitual para sumarse al rubio mantequilla, uno de los tonos más solicitados en los salones este invierno. Se trata de un rubio cálido, cremoso y luminoso, que huye de los matices fríos o ceniza y aporta un brillo saludable al cabello.

Este color se consigue mediante un juego de mechas en tonos dorados claros y beige, creando un efecto tridimensional que ilumina el rostro incluso en los meses con menos luz solar. Según los expertos, es un tono ideal para pieles apagadas, ya que aporta un sutil toque rosado que mejora el aspecto general del cutis. No es casualidad que Marta Ortega haya acompañado su melena de un maquillaje minimalista: blush melocotón y labios nude, dejando que el cabello sea el verdadero protagonista.

Por qué funciona a cualquier edad

El éxito de este look reside en un equilibrio perfectamente calculado. El corte long bob aporta estructura y definición al rostro; las ondas abiertas suavizan las facciones y añaden movimiento, mientras que el rubio mantequilla actúa como un auténtico iluminador natural. En mujeres de 30 años transmite una imagen actual y desenfadada; a partir de los 40, aporta frescura sin perder elegancia; y en los 50 se traduce en luminosidad y naturalidad, alejándose de artificios innecesarios.

A ello se suma su enorme versatilidad. Es un peinado que se adapta con facilidad a distintos estilos y momentos: liso y pulido para una estética más sobria y profesional, u ondulado para un resultado más sofisticado y favorecedor, tal y como ha demostrado Marta Ortega. Un look que no necesita excesos para ser tendencia, porque la define desde la discreción.