Zara se lanza a la nieve con una colección de esquí repleta de lookazos

Si bien era hace tres temporadas cuando Zara renovaba una parte de su colección de niños al dar paso a los atuendos más invernales, perfectos para pasar una tarde idílica en la nieve, no ha sido hasta ahora cuando la firma de Inditex ha optado por lanzar su ski collection para adultos, una línea muy esperada por los más mayores que ahora está a la venta tanto en página web como en tienda física con precios asequibles y modelos para todos los gustos.

En la cápsula en cuestión, cabe destacar que los colores básicos son los grandes protagonistas, estando presentes en tres monos. El primero de ellos y más ponible es blanco, con detalles negros en los laterales, cremallera central, cuello perkins y cinturón elástico con trabillas, para así marcar completamente la silueta de aquella persona que lo adquiera. Por si fuera poco, y para estilizar aún más si cabe la figura, cuenta con un pantalón acampanado con cremallera en los lados, la cual tiene el objetivo de regular la abertura cómo se desee y dependiendo del grosor de la bota con la que se combine. Un traje que no puede faltar en tu armario si planeas una escapada a alguna montaña tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sobre todo teniendo en cuenta que está elaborado en tejido windproof y waterproof, ideales para impedir la penetración del agua y del aire, sin dejar de ser traspirable mientras proporciona una temperatura óptima en climas de hasta 16 grados centígrados bajo cero.

Además, existen modelos muy similares como el negro por un precio de 99,95 euros, mientras que hay otra opción más asequible, de tipo peto y tirantes, perfecta para combinar con un jersey térmico por tan solo 89,95 euros. Unos precios muy competitivos, teniendo en cuenta que este tipo de prendas suelen estar en el mercado por cantidades monetarias muy superiores a las que ofrece Zara en su catálogo. Y para poner el broche de oro, no podían faltar los pantalones negros ajustados, por 59,95 euros, y también los modelos acampanados por 69,95 euros, para así combinar con ellos la parte de arriba que se prefiera, aunque sea ajena a esta cápsula de Zara, siendo estos todo un must have para las épocas de nieve, sobre todo teniendo en cuenta que nunca se sabe cuando puede llegar una borrasca Filomena como la vivida hace casi dos años.

Como no podía ser de otra manera, la tienda de Amancio Ortega también ha querido sacar a la luz una serie de accesorios con los que combinar estos perfectos trajes para el frío. Uno de ellos son las botas apreski acolchadas por 79,95 euros, además de las gafas negras por 160 euros y el casco por 300 euros. Por otro lado, destaca sobre el resto de complementos un plumífero verde, ideal para las bajas temperaturas tanto con las prendas de esta colección como con otras más sporty por un precio de 169 euros.