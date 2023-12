No parecen de Primark: 3 abrigos que necesitamos en nuestro armario este invierno

Llega el frío e indiscutiblemente vamos a tener que ir más abrigadas. Por esto ya puedes tener las prendas necesarias como estos 3 abrigos que necesitamos ya. Son de Primark.

De diversos colores y texturas, estos abrigos ya formarán parte de los básicos de todos los tiempos. Di no al frío con tales prendas.

3 abrigos que necesitamos para hacer frente al frío

Son prendas que van perfectamente para complementar. Es el caso de vaqueros y trajes chaqueta para mostrar nuestro look algo más formal o más bien campero según queramos y donde nos encontremos.

Por un lado tenemos el abrigo cruzado con forro sintético de borrego. ¡Enfréntate a los días fríos con estilo con esta prenda!

Es largo de manga y hasta los pies, se abrocha con botón, sin capucha y está confeccionado en 100 % poliéster.

En Primark establecen de qué forma lo podemos cuidar para que sea un abrigo de larga duración y sirva para varias temporadas durante el invierno. Se debe lavar a temperatura máxima: 40 ºC; no usar lejía; no secar en secadora; planchar a baja temperatura; no limpiar en seco; lavar del revés; planchar del revés y lavar del revés.

En color crema, es fascinante y claro no parece de Primark. Su precio es de 55 euros, y las tallas a las que puedes acceder en este momento van de la 34 a la 50. Ahora bien, esto depende de cada Primark donde vayas porque en algunos se puede haber agotado y en otros estar diversidad de tallas. Comprueba la disponibilidad en tienda desde su página web.

Si lo deseas, los productos de Primark se pueden devolver, en este caso, puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, siempre que el artículo esté en perfectas condiciones y que presentes el tique de compra original.

Directo para las fiestas navideñas, tenemos este abrigo de pelo sintético midi de la colección de Primark Rita Ora. Apuesta por el estilo con este voluminoso abrigo retro de pelo sintético que te pones con vestidos, pantalones, brillos, taconazos y las mejores galas para esta Navidad y fin de Año.

Es largo, muy suave, se cierra con gancho y bucle y no lleva capucha. A destacar en su composición que se confecciona en 56 % acrílico y 44 % poliéster siendo el forro de 100 % poliéster. Y según Primark, debemos tener seguridad contra incendios y mantenerlo alejado del fuego.

En este caso, para poder cuidar el abrigo, no usar lejía; no secar en secadora; no planchar; no limpiar en seco; temperatura máxima: 30 ºC y lavar del revés.

Este abrigo de color arena tiene un precio de 65 euros en variedad de tallas. Busca bien la tuya cuando vayas a un Primark, pues no en todos hay lo mismo y es el único lugar donde puedes comprar estos artículos puesto que se pueden adquirir online.

Los abrigos mezcla de lana son los que más triunfan tanto en otoño como en invierno. En este caso, es de color gris marengo y va perfecto con cantidad de prendas.

Es largo, se abrocha mediante botones, no lleva capucha y está confeccionado en 53 % lana, 23 % poliéster, 13 % acrílico, 7 % nailon y 4 % viscosa con el forro de 100 % poliéster. Desde Primark advierten en que tengamos cuidado con la seguridad contra incendios y mantengamos la prenda alejada del fuego.

Para que este abrigo te dure más debes hacer caso a las etiquetas: no secar en secadora; no lavar; no secar en secadora; planchar a baja temperatura; limpiar exclusivamente en seco. Ya lo tienes en la web de Primark donde de paso te compras variedad de prendas y accesorios. A por estos 3 abrigos antes de que se agoten.