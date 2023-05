No hay otras igual: así son las sandalias con puntera trenzada que arrasan en Pikolinos

Cada vez queda menos para que llegue el verano y, aunque estos días el tiempo no acompaña demasiado, tarde o temprano llegará el buen tiempo. Así que es el momento de empezar a hacer poco a poco el cambio de armario para la nueva estación. Decimos adiós a las botas y botines y damos la bienvenida a las sandalias, como estas de la nueva colección de Pikolinos.

Unas sandalias cangrejeras que nos transportan a los veranos de nuestra infancia. Estas sandalia llevan colándose en los looks de las expertas en moda varios veranos, y todo apunta a que será este 2023 cuando terminen de asentarse definitivamente. Son sinónimo de estilo y buen gusto, además de resultar súper cómodas, así que no es de extrañar que estas de Pikolinos estén arrasando en la tienda online.

Las nuevas sandalias cangrejera de Pikolinos

Un modelo de puntera trenzada que te acompañará de aquí a septiembre para crear looks increíbles. Confeccionadas en 100% piel natural, tienen plantilla acolchada y una suela de 2 centímetros de altura. Por lo tanto, no dejan de ser unas sandalias planas, pero el pie no va a ras de suelo, lo que se traduce en comodidad y descanso para los pies.

Son de color brandy, así que combinarlas es muy sencillo. Para un look de diario básico pero con estilo, puede elegir un pantalón vaquero, una camiseta blanca y una blazer. También puedes elegir un vestido vaquero o una falda vaquera y una blusa.

El tejido denim es una de las tendencias más virales de la temporada, así que no lo pierdas de vista a la hora de crear tus looks veraniegos. El color blanco se lleva muchísimo, así que otra de las opciones que tienes para combinar las sandalias de Pikolinos es un vestido de estilo ibicenco.

Unas sandalias que se adaptan a cualquier ocasión y a las que seguro sacarás un gran partido durante los meses de buen tiempo. Son ideales para ir a la oficina, a una reunión con las amiga, a la playa… También para hacer turismo, combinándolas con un conjunto de camiseta y pantalón corto de algodón.

Las opiniones que hay sobre ellas en la tienda online de Pikolino son estupendas: «Son súper cómodas y además muy bonitas. Combinan con todo». Están disponibles por 104,95 euros en un amplio abanico de números, desde el 36 hasta el 42. Los gastos de envío a domicilio son gratuitos, y tienes 30 días para cambios y devoluciones.