Ni se te ocurra comer estos alimentos después de entrenar

Después de una dura sesión de entrenamiento en el gimnasio podrías pensar que te mereces un ‘capricho’, y puedes tomar cualquier alimento para recuperarte y calmar el hambre. Pero lo cierto es que no. Recuerda: elegir determinados tipos de alimentos puede hacer que todo lo que has conseguido durante la sesión no haya servido de absolutamente nada.

Los objetivos a cumplir con la alimentación tras el ejercicio físico son tres: hidratar el organismo, aumentar la energía y, sobre todo, regenerar músculo. Toma nota de los alimentos que entrenadores personales y nutricionistas no recomiendan para después de entrenar.

Pan de molde

Podría parecer que al salir del gimnasio tomar un sándwich de pan de molde con pavo puede ser un ‘snack’ saludable, pero no lo es. El problema es que este tipo de pan está elaborado con harinas refinadas, a las que se les ha eliminado parte de sus nutrientes. Es un alimento ultra-procesado que no le hace ningún bien a la salud, y mucho menos después de entrenar. Aumenta notablemente los niveles de insulina, al tiempo que reduce la energía física y mental.

¿Qué puedes hacer? Elegir carbohidratos de calidad, presentes en frutas como el plátano o el kiwi. O, si te apetece un sándwich, mejor de pan integral.

Barritas y bebidas energéticas

Si, las barritas energéticas se venden como un alimento fantástico para tomar después de hacer ejercicio. Pero los especialistas opinan todo lo contrario. En la gran mayoría de casos son productos con un aporte calórico demasiado elevado y ricos en azúcares refinados.

Ocurre algo similar con las bebidas energéticas. Realmente solo son necesarias para quienes realizan entrenamientos muy exigentes. Estas bebidas contienen muchísimo azúcar, y no aportan ningún beneficio. Mejor elegir alternativas naturales, como el agua de coco, por ejemplo.

Verduras crudas

Las verduras crudas cortadas en forma de bastoncitos podría parecer un buen ‘snack’ para tomar al salir del gimnasio. Son muy saludables y apenas tienen calorías. Así que, ¿cuál es el problema? Precisamente que las verduras son demasiado ligeras, así que no le aportan al cuerpo todo lo que necesita después de hacer ejercicio. El organismo necesita proteínas, carbohidratos de calidad y calorías. Y las verduras crudas no tienen los nutrientes necesarios.

Y, por último, recuerda que no comer nada tampoco es una opción. No es suficiente con beber agua para hidratar el organismo. Los alimentos son esenciales para regenerar los músculos y recuperar la energía perdida, así que de lo que se trata es de elegir los más adecuados.

El plátano es una de las mejores opciones por su alto contenido en hidratos de carbono. También se puede tomar huevo por ser una fuente rica en proteínas de alto valor biológico. Por supuesto, el yogur, rico en proteínas, y que además contiene probióticos y calcio.