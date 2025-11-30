Ni negro ni blanco: el color que debes usar para agrandar tus ojos, según la experta en belleza Rose Siard

Cada rostro es único y cada mirada tiene características particulares que pueden potenciarse con los productos adecuados. Los colores de ojos varían enormemente, desde tonos claros como el azul o el verde hasta tonalidades más profundas como el marrón o el negro. En el caso de las personas con ojos oscuros, muchas veces se busca aportar luminosidad adicional para resaltar la mirada. Para lograrlo, existen técnicas de maquillaje diseñadas específicamente para iluminar y dar vida al rostro. Entre ellas, el delineador verde se ha convertido en una herramienta ideal para agrandar tus ojos y crear un efecto vibrante y atractivo.

Las personas con ojos oscuros cuentan con una intensidad natural muy favorecedora, pero a veces los tonos neutros tradicionales no logran resaltar por completo su profundidad. El delineador verde se presenta como una alternativa innovadora para aportar luz, contraste y frescura al rostro. Además, Rose and Ben Beauty asegura que este delineador «neutraliza cualquier enrojecimiento y lo hace mucho más sutil». Su tonalidad complementa perfectamente los iris marrones y avellana, creando un efecto brillante que abre la mirada y la hace parecer más despierta.

El color del delineador para agrandar tus ojos

Además, el verde es un color versátil que se adapta tanto a looks diurnos como nocturnos, permitiendo jugar con distintas intensidades y acabados. Al aplicar este tipo de delineador, se genera un equilibrio cromático que ilumina los rasgos sin necesidad de técnicas complejas, logrando un acabado moderno y favorecedor.

Por esta razón, el delineador verde se ha convertido en uno de los trucos favoritos de quienes buscan destacar su mirada de forma sutil pero efectiva.

El delineador verde es uno de los secretos de maquillaje más recomendados para quienes desean iluminar la mirada sin recurrir a técnicas complicadas. Su color complementa perfectamente los tonos marrones y avellana, generando un contraste que hace que el ojo luzca más despierto, brillante y definido.

A diferencia del clásico negro, que puede endurecer los rasgos, el verde aporta frescura, suavidad y un efecto rejuvenecedor.

Además, existen distintas variantes, como el verde esmeralda, oliva, metálico, bosque, que permiten adaptar el delineado a cada estilo y ocasión. Gracias a su versatilidad, el delineador verde se ha convertido en un favorito tanto para maquillajes diarios como para looks más elaborados.

Trucos para agrandar tus ojos usando delineador verde

Combina el delineador verde con sombras neutras: tonos tierra, beige o marrón claro resaltan aún más el verde sin recargar la mirada. Jesús Serrano, especialista en Make Up, aconseja empezar «con sombras neutras, incluso con el bronce o el contorno».

Añade máscara de pestañas negra o marrón: esto crea un contraste que enmarca mejor el verde y abre el ojo visualmente.

Aplica un punto de luz en el lagrimal: utiliza un iluminador dorado o champaña para potenciar el brillo del delineador.

Apuesta por el verde metálico para eventos nocturnos: sus partículas brillantes reflejan la luz y hacen que la mirada destaque aún más.

Usa un delineado fino para looks naturales

Una línea delgada en el párpado superior aporta frescura y luminosidad.

Las ventajas de usar delineador verde

Ilumina los ojos oscuros, resaltando su profundidad natural.

Aporta un toque moderno, sin necesidad de técnicas avanzadas.

Versatilidad plena: funciona en looks diurnos, nocturnos, formales o informales.

Rejuvenece la mirada, ya que suaviza los rasgos más que un delineado negro intenso.

Favorece distintos tonos de piel, desde claras hasta bronceadas.

Permite variedad de estilos, como la línea clásica o el difuminado.

Suaviza el maquillaje, ideal para quienes prefieren un look natural.

Puedes combinarlo con otros colores , como dorado, marrón o nude.

como dorado, marrón o nude. Se adapta fácilmente, incluso para quienes están empezando a delinearse.

Paso a paso para aplicar delineador verde correctamente

Limpia e hidrata el párpado. Una piel suave evita que el delineador se corra y mejora su duración.

Aplica una sombra base neutra. «Aplícala en todo el párpado móvil pero también en el inferior para que el color envuelva completamente al ojo», explica Jesús Serrano. Esto ayuda a fijar el color y evitar pliegues.

Dibuja una línea fina desde el lagrimal hacia afuera. Sigue la línea natural de las pestañas para un acabado uniforme.

Engrosa ligeramente el trazo en la parte externa. Aporta definición y un efecto lifting sin esfuerzo.

Difumina el borde si buscas un acabado suave. Puedes usar un pincel pequeño o un bastoncillo.

Añade máscara de pestañas. El volumen y definición harán que el verde destaque aún más.

Consejos y recomendaciones para agrandar tus ojos

Elije el verde adecuado para tu tono de piel

Verde esmeralda para pieles medias.

Verde oliva para pieles cálidas.

Verde bosque para pieles muy claras.

Evita líneas muy gruesas si tus ojos son pequeños

Los trazos finos ayudan a abrir la mirada.

Prueba distintos acabados

Mate para looks discretos, metálico para fiestas o satinado para el día a día.

No olvides el iluminador

Un toque en el arco de la ceja y pómulos potencia el efecto fresco del delineador.