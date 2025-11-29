Desde que uso la crema facial con color de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara

Cuidar la piel del rostro es fundamental para mantenerla luminosa, saludable y protegida frente a las agresiones externas. La hidratación diaria y el maquillaje ligero se han convertido en aliados imprescindibles para quienes buscan un acabado natural sin renunciar al confort. En este sentido, los productos híbridos que combinan tratamiento y color están ganando terreno por su practicidad y resultados visibles. Es el caso de la crema facial con color de Mercadona: la Crema facial hidratante con color Skiny Glow Tint Deliplus, una opción ideal para el día a día.

Por sólo 9 euros, este producto combina hidratación y un toque de color, ideal para quienes buscan un look fresco y saludable sin invertir demasiado tiempo. Su propuesta se adapta a las necesidades reales de la piel: suavizar, iluminar y unificar sin efecto máscara. Además, pertenece a la línea Deliplus, reconocida por ofrecer alternativas eficientes y económicas para el cuidado diario. Su éxito radica en productos prácticos, versátiles y con un acabado profesional, características que convierten al Skiny Glow Tint en una de las opciones más interesantes del momento.

Así es la crema facial con color de Mercadona

La marca continúa reforzando su línea de cosmética Deliplus con lanzamientos que siguen las tendencias actuales: texturas ligeras, acabados glow y fórmulas que cuidan la piel mientras aportan un toque de maquillaje. Esta temporada, la cadena apuesta por productos que permiten rutinas más rápidas y efectivas, ideal para quienes desean verse bien sin invertir demasiado tiempo.

Con precios rebajados y opciones muy competitivas, Mercadona busca ofrecer alternativas accesibles que compitan con marcas más costosas. Entre estas propuestas destaca la crema facial con color de Mercadona Skiny Glow Tint Deliplus, hidratante que proporciona un acabado fresco, unificado y luminoso por solo 9 euros, convirtiéndose en uno de los productos más atractivos de esta temporada.

Las características de la crema facial con color de Mercadona

La Skiny Glow Tint destaca por su fórmula inteligente y su acabado natural. Sus características principales incluyen:

Crema hidratante con color que aporta suavidad y confort a la piel.

Pigmentos encapsulados que se activan al contacto con el rostro, adaptándose al tono natural.

Micropartículas de pigmento que unifican el tono sin dejar efecto máscara.

Ligera cobertura, ideal para quienes buscan un look natural y fresco.

Proporciona un brillo saludable tipo glow sin resultar excesivo. La especialista en Make Up, Jara Montana, asegura que al colocársela «hay que insistir con el dedo y difuminar bien para que todo se integre; es verdad que te unifica y te deja mucho glow».

No pretende competir con bases de alta cobertura: su función es embellecer la textura natural.

El tono resulta más favorecedor de lo esperado, especialmente en pieles de tonalidad media o morena clara.

Textura suave y fácil de extender, perfecta para un uso diario rápido.

Sensación ligera, sin pesadez ni acumulación en líneas de expresión.

Ideal para rutinas minimalistas o para quienes prefieren maquillaje “no make up”.

Paso a paso para aplicar la crema facial con color de Mercadona

Aplicar correctamente esta crema facial hidratante con color ayuda a obtener un acabado perfecto y natural. El proceso recomendado es:

Limpia el rostro con tu gel o espuma habitual para eliminar impurezas.

Hidrata tu piel si la tienes seca para asegurar una aplicación uniforme.

Coloca una pequeña cantidad de producto en el dorso de la mano.

Extiende con los dedos, brocha o esponja, empezando desde el centro del rostro hacia afuera.

Masajea suavemente hasta que los pigmentos encapsulados liberen su color y se adapten al tono de piel.

Espera unos segundos para que el producto se asiente por completo.

Añade una segunda capa ligera si deseas más uniformidad.

Sella con polvos traslúcidos si prefieres disminuir el brillo en la zona T.

Finaliza con iluminador, colorete o bronceador para un acabado más completo.

Consejos para un mejor resultado

Para obtener el máximo provecho de este producto es necesario tener en cuenta algunos consejos: