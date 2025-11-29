Este 29 de noviembre Ylenia Carrisi habría cumplido 55 años, una efeméride que coincide con la publicación en Italia de las memorias de su madre, Romina Power, tituladas Pensieri profondamente semplici. L’abbecedario della mia vita (Pensamientos profundamente simples. El abecedario de mi vida). La artista, nacida en Los Ángeles pero con nacionalidad italiana, ha aprovechado este libro para abordar por primera vez de manera pública y detallada los episodios más complejos de su vida, incluyendo la dolorosa desaparición de su hija mayor y su turbulenta relación con su ex marido y compañero musical, Al Bano Carrisi. En una entrevista con Corriere della Sera, Romina Power explicó que la fecha de lanzamiento no fue casual: coincide precisamente con el cumpleaños de Ylenia, subrayando la importancia emocional que este tema sigue teniendo en su vida.

La historia de Ylenia Carrisi es uno de los misterios más dolorosos y mediáticos del mundo del espectáculo de los años 90. La joven, que contaba con 23 años en el momento de su desaparición, había estudiado Literatura en el King’s College de Londres y tenía una vida marcada por la curiosidad y la pasión por viajar. Tras un periplo por Sudamérica, Belice y México, Ylenia llegó a Nueva Orleans, donde se alojaba en un hotel junto a un músico callejero. Fue allí donde, según la versión oficial, desapareció durante la noche del 31 de diciembre de 1993, dejando solo indicios como su pasaporte, ropa, cámara y cuadernos de viaje en su habitación de hotel. El último contacto que sus padres tuvieron con ella fue el 1 de enero de 1994, cuando los llamó para felicitarles el Año Nuevo, sin que nada en esa conversación presagiara la tragedia que estaba por suceder.

Romina Power y Ylenia Carrisi en 1993. (Foto: Gtres)

La desaparición de Ylenia supuso un golpe devastador para toda la familia y terminó por fracturar el matrimonio de Al Bano y Romina, que ya acumulaba más de 25 años de unión y cuatro hijos. Mientras el cantante italiano siempre asumió que su hija se había ahogado en el río Misisipi, Romina Power nunca perdió la esperanza y continúa manteniendo que Ylenia sigue viva. «Una madre lleva un cordón umbilical invisible con los hijos que da a luz: si Ylenia hubiera muerto, lo habría sentido», aseguró en la entrevista. Esta diferencia de posturas, unida a la presión mediática y a los titulares que llegaron a asegurar que la joven estaba muerta o que sus padres la mantenían escondida para publicidad, marcó la ruptura definitiva de la pareja en 1999, aunque el divorcio formal se consumó en 2012.

En sus memorias, Romina Power también hace balance de su relación con Al Bano, revelando reproches y momentos difíciles, desde la elección de la fecha de la boda, impuesta por la agenda del cantante, hasta las tensiones que surgieron tras la desaparición de Ylenia. Relata con detalle cómo la actriz Sophia Loren fue un gran apoyo para ella en aquellos meses críticos y rememora los viajes familiares en los que los hijos acompañaban a sus padres en giras y conciertos, compartiendo experiencias que para ella se convirtieron en recuerdos imborrables. Además, recuerda los escenarios más emotivos de su carrera junto a Al Bano, como la actuación en el Estadio Maracaná frente a Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud, momentos que describió como «una burbuja mágica» en la que podían sentirse solos y conectados con el público.

Ylenia Carrisi y su hermana Kristle en 1990. (Foto: Gtres)

Actualmente, Romina Power vive una vida tranquila y centrada en su familia y en labores humanitarias. Su granja acoge animales de todo tipo y ha adoptado cuatro niños en India, mientras que sus nietos le proporcionan alegría y nuevas responsabilidades afectivas. Sin embargo, la sombra de Ylenia sigue presente: la publicación de estas memorias coincide con el cumpleaños que habría celebrado su hija, y Romina aprovecha para reivindicar la necesidad de crear una fundación para las niñas desaparecidas, en un gesto que combina memoria, esperanza y compromiso social.

El caso de Ylenia Carrisi, aunque declarado oficialmente como muerte presunta en 2013, continúa generando especulaciones y teorías sobre su paradero. Desde supuestas apariciones en Santo Domingo, hasta un convento en Alemania o incluso relatos sobre su posible vida con vagabundos en Nueva Orleans, la incertidumbre permanece. Mientras Al Bano ha cerrado su duelo y considera que su hija murió, Romina sigue defendiendo la esperanza y manteniendo vivo el recuerdo de Ylenia, convirtiéndose en un símbolo de lucha, resiliencia y amor maternal inquebrantable. La publicación de Pensieri profondamente semplici no solo revive la memoria de una hija desaparecida, sino que también permite a Romina Power contar su versión de los hechos y de su vida, que durante décadas estuvo marcada por la fama, el dolor y la búsqueda constante de justicia y verdad.