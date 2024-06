El drama de Ylenia Carrisi que sacudió la vida de Al Bano y Romina Power

La hija de Al Bano y Romina Power, Ylenia Carrisi es la protagonista de una de las desapariciones más mediáticas de los años 90. La joven fue vista por última vez el 6 de enero de 1994 en un puerto a las orillas del Mississippi y, desde entonces, no se volvió a saber nada de su paradero. Han pasado treinta años de la dramática noticia pero las teorías sobre lo qué le ocurrió no han cesado. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días, un detective privado (ex policía de Florida) ha anunciado que Ylenia podría estar viva, según desvela el profesional en las páginas de un periódico alemán.

De ser verdad las informaciones ofrecidas por el tabloide, se podría dar carpetazo a una de las desapariciones más comentadas de la historia. Sin embargo, sin una prueba de ADN de por medio, por ahora tan solo se trata de una teoría más acerca del paradero desconocido de Ylenia. Al menos, así lo considera Al Bano, padre de la desaparecida, quien se ha pronunciado sobre las últimas informaciones trascendidas posicionándose completamente en contra: «Especulación tras especulación, cuánta tristeza me da esta gente que no tiene nada de humano», manifestaba en el programa Juntos de Telemadrid.

La postura del cantante italiano con respecto a la desaparición de su hija siempre ha sido clara, mostrándose reacio a los rumores y teorías que han trascendido desde entonces. En 2013, pidió a las autoridades de su país natal que registrarán el fallecimiento de su hija de forma oficial, ya que para él la realidad es que no está viva. Es por eso que en 2005 protagonizó un duro enfrentamiento con Lydia Lozano, la periodista que afirmó en directo que su hija no estaba muerta tras recibir diferentes informaciones que lo demostraban. Pese a que la colaboradora de Ni que fuéramos le pidió perdón posteriormente en reiteradas ocasiones, Al Bano reconoció en 2022, desde el plató de Sálvame Deluxe, no haber aceptado sus disculpas: «El dolor que ha causado ha sido demasiado. El perdón se lo tiene que dar Dios, no yo», decía.

Sin embargo, Romina Power, madre de Ylenia, siempre ha manifestado una opinión muy distinta a la de su ex pareja. «Mi hija sé que está en cualquier lugar. Sé que está viva», reconocía en una sincera entrevista para la revista Semana donde se posicionó en el lado contrario de las creencias del que fue su marido.

La teoría en la que confía Al Bano

Tal y como el italiano llegó a confesarle al periódico Il Corriere Della Sera, reconstruyó el último día de su hija antes de desaparecer y un vigilante del puerto de Nueva Orleans le contó que vio cómo su hija se metía en las aguas del río Mississippi mientras decía: «Yo pertenezco a las aguas», una frase que según su progenitor solía decir en numerosas ocasiones: «Ahí entendí que el guardián decía la verdad, porque Ylenia dijo esa frase cuando era niña antes de lanzarse al agua, y nadó al estilo mariposa. Pero el río Mississippi es implacable. Romina nunca quiso aceptarlo. Pero así fue», explicaba en el medio citado.