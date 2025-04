El 6 de enero de 1994 es un día que nunca olvidarán Al Bano y Romina Power. Su hija Ylenia desaparecía en Nueva Orleans y nunca más volvieron a verla. Los artistas han reaparecido en Madrid para presentar su próximo concierto, que tendrá lugar dentro de 45 días en el Movistar Arena (el próximo 24 de mayo) y, un mes y medio antes del show, han convocado a la prensa para contar algunos secretos de la performance, como que su hijo Yari, de 51 años, formará parte del espectáculo. Además, en esta cita con los medios, también se han pronunciado sobre su hija desaparecida, de la que han evitado pronunciar su nombre.

La vida de Al Bano y Romina Power sin su hija Ylenia

La dupla musical ha reaparecido tan cómplice como siempre y ha contado algunos detalles de su vuelta a los escenarios en España, un país al que consideran como su casa y en el que mantienen amistades. Además, los artistas también han tenido un momento para hablar sobre su vida personal y han recordado el capítulo más doloroso de su vida, el que marcó un antes y un después: la repentina y extraña desaparición de su hija Ylenia y que tanta polémica desató ya que Lydia Lozano aseguró en el pasado que no había fallecido, si no que la habían visto y reconocido en algún punto del mundo.

Como muchas personas que pierden a sus seres queridos, los cantantes se han apoyado durante todo este tiempo en la fe y en la religión. Ambos se consideran cristianos, aunque Romina también está descubriendo el budismo. «No reniego de mi religión original», ha confesado ella en la rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles 9 de abril.

Al Bano, durante una entrevista en televisión. (Foto: Gtres)

Por su parte, Al Bano ha contado que él siempre ha sido practicante de la religión cristiana y que, además, ha estudiado más sobre ella tras la pérdida de su hija Ylenia. «Soy cristiano, no por naturaleza, sino por seguir el camino cristiano. Yo entendí muy bien la religión cristiana cuando en los años 90 me pasó de todo. Nuestra hija, su partida… Tantas cosas… Tenía rabia y me alejé de la religión cristiana, del sentimiento cristiano (…). Pero los días pasaron, los meses pasaron… canté como Dios en aquellos momentos. Por la rabia, por todo lo que vivía. Pero me di cuenta que me faltaba algo y lo buscaba. Me faltaba el sentido cristiano que había perdido (…)», ha comenzado diciendo. Además, ha comparado su situación con la de Dios ya que «también perdió a su hijo».

Las teorías de la desaparición de Ylenia

Ylenia Carrisi en una imagen de archivo. / Gtres

El 18 de enero de 1994, la hija de Al Bano y Romina Power fue declarada como desaparecida (un punto de inflexión en el matrimonio, que decidió romper su relación). A lo largo de estas dos décadas, se han contado numerosas teorías sobre esta extraña pérdida. Además del testimonio de Lydia Lozano, que aseguró que la primogénita de los cantantes no había fallecido, un guardia de seguridad de Nueva Orleans desveló que él vio a la joven por última vez sentada junto a un río, al que se lanzó tras decir que «pertenecía a las aguas». Aunque sus progenitores estuvieron buscándola durante muchos años, finalmente en el 2014 se oficializó su muerte.