Ni elegir mal el color ni ir mal peinada: el error que cometes al teñirte el pelo en la peluquería

El error que cometes al teñirte el pelo y que te hace salir de la peluquería con un peinado diferente al que esperarías. No es que tu peluquera haga mal su trabajo o que elijas mal el color, la explicación puede sorprenderte más de lo que imaginarias. Un cambio que puede cambiar por completo tu forma de acudir a la peluquería. Son días de apostar claramente por una serie de consejos de expertos que pueden acabar siendo muy diferentes de lo que pensabas.

El pelo es la mejor carta de presentación posible, un elemento esencial que hasta el momento no pensábamos que tuviéramos. Es hora de apostar claramente por ciertos elementos que serán los que marcarán una diferencia. Un pelo que puede acabar quedando como esperamos y no de una forma diferente, es cuestión de ponerse manos a la obra con estos detalles que serán los que marcan el peinado. Antes de teñirte el pelo debes seguir unos pasos para que el color acabe siendo el que tú esperas. A partir de ahora nunca volverás a verte mal o descubrir que no es el color elegido.

Ni mal peinada ni elegir mal el color

Cuando vamos a la peluquería esperamos vernos lo mejor posible, con un peinado que puede acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla, son tiempos de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días.

Llega un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos haga estar fabulosas. Eso que nos hemos imaginado y que puede ser lo que nos mantenga en plena forma, acabará siendo una realidad destacada. Hay una serie de consejos que nos vendrán como anillo al dedo.

Vivimos tiempos de cambios. Con la nueva estación pensamos en lo que llega y en la manera de afrontarlo de la mejor forma posible. Por lo que, quizás necesitamos empezar a prepararnos para una serie de detalles que serán esenciales y pueden ser claves.

El peinado que eliges puede ser sólo un primer paso para acabar consiguiendo lo que estás esperando. Un pelo cada vez más bonito y cuidado, puede ser lo que necesitas para empezar con buen pie la etapa que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Los expertos hablan claro sobre el error que cometes sin darte cuenta.

Este es el error que cometes al teñirte el pelo en la peluquería

Teñirte el pelo en la peluquería puede ser un problema si cometes un error que los expertos se encargan de resaltar. Los expertos de Garnier nos dan una serie de consejos para que la coloración sea más efectiva, es cuestión de seguir los pasos adecuados para que el tinte cumpla su función.

¡Prohibido lavarte el pelo antes de teñírtelo! Muchas chicas no lo saben, pero si te lavas el cabello justo antes de aplicar el tinte, dejas el cuero cabelludo al descubierto y el producto químico entrará con más fuerza en él. Sin embargo, cuando el pelo está un poco más sucio, la grasa natural de tu melena sirve como una especie de crema protectora.

2- Si tienes el cabello fino, ¡deja tu tinte menos tiempo! Es decir, hay mucha diferencia en cuanto al tiempo que debes dejarte actuar el tinte, dependiendo siempre de la textura de tu pelo.

3- ¡Fuera puntas secas! Tienes que procurar que estén siempre saludables para que tu cabello absorba mejor la coloración del tinte. ¡Cuídalas o córtatelas sin miedo!

4- ¡Agua tibia para aclarar tu melena! El cabello recién teñido debe ser aclarado con agua tibia y después, añadir agua fresquita. ¿Qué se consigue con esto? Que el color dure mucho más y con más calidad en el tiempo. Si empleas agua fría en todo el lavado, impide que penetre con profundidad en el cuero cabelludo.

Además de estos pasos, nos dan algunos consejos que son esenciales: «Sabes que aplicar una mascarilla después del tinte es muy positivo? Muchos estilistas profesionales lo recomiendan, ya que, de esta manera, otorgarás humedad extra e hidratación durante el proceso. La idea es nutrir muy bien el cabello para que el color luzca más uniforme. Es aconsejable que utilices champús, acondicionadores y mascarillas específicas para el cabello teñido. No solo te ayudarán a mantener el color, sino que le proporcionará un tratamiento exclusivo para que tu cabello se maltrate lo menos posible. El sol y el estrés también son grandes enemigos del cuidado de tu pelo tras el tinte, así que, ¡evítalos si puedes!».

Estos elementos te ayudarán a que tu tinte penetre mejor, quede del color adecuado y, además, dure más tiempo, algo que tocará tener en cuenta en estos días que tenemos por delante. Teñirte ya no será un problema, sino todo lo contrario.