Ni bob ni melena: éste es el corte de pelo que favorece a las mujeres de más de 50 y ya llevan las madrileñas

Hay muchos tipos de peinados, pero no todos nos quedan bien. Si quieres comodidad e ir a la última, entonces pasa del bob, y céntrate en este corte de pelo que favorece a las mujeres de más de 50: el pixie. Se caracteriza por ser algo más corto que un bob, y puede ofrecer diversas texturas, tanto para pelo rizado como en lisos. Sin duda, es el preferido para el verano para aquellas mujeres más prácticas que no quieren pasar calor, van a la moda y de paso llegan de la playa y no requieren de un gran mantenimiento, es mínimo.

Según los expertos del centro Alex Sestelo, hay diversos tipos de pixies, como el texturizado, perfecto para los que buscan frescura, ligereza y mucha personalidad. Este verano, el pixie se lleva más largo en la parte superior, con mechones desordenados y efecto ‘bed hair’. “Es perfecto para realzar los rasgos y ganar unos centímetros de altura visualmente”, apunta el experto. En todo caso, se trata de un corte de pelo versátil y desenfadado, que se lleva a cualquier edad y que repunta desde hace tiempo en las mujeres de más de 50 años.

Cuál es el corte de pelo ideal para mujeres de más de 50

El pixie se posiciona por encima de otros tipos de bob y estilos. Es el que se lleva en temporada de mayor calor, en primavera y verano, y no te lo puedes perder. Para Alex Sestelo este corte es atrevimiento y frescura. De manera que, si este verano quieres un cambio de look radical, atrévete con un corte pixie, uno de los peinados estrella de este año. Con las capas altas más largas, será muy versátil, cómodo, fácil de cuidar y favorecedor para todo tipo de rostros. ¡Un corte veraniego y lleno de personalidad!

Diversos tipos de pixie

Bixie Cut

El ‘Bixie Cut’ combina lo mejor del bob y el pixie, logrando un estilo desenfadado con volumen. Este look es ideal para quienes buscan algo intermedio entre lo clásico y lo atrevido. Florence Pugh ha sido vista con este corte, confirmando su popularidad entre las celebridades. Así lo ven en el centro Blow Dry Bar.

Bixie

En Alex Sestelo lo destacan. Es un híbrido entre el clásico pixie y el bob, muy capeado para añadir una textura muy natural, acompañado de un flequillo largo y abierto, ideal para rostros ovalados y texturas onduladas o rizos suaves.

Pixie XL

Para cabellos muy finos y lisos, mejor optar por el pixie XL, más largo, con capas y textura despeinada para un look fresco y juvenil, ideal con flequillo largo y tupido y perfecto para quienes buscan un cambio.

Para qué tipo de rostros es ideal el pixie

Los expertos hablan. “Para los rostros en forma de pera, los cortes despeinados, capeados y con volumen son ideales para equilibrar las facciones. El pixie, el shag y los bob más largos son perfectos. En rostros en forma de triángulo invertido, es decir, con la mandíbula más afilada y mayor frente, las melenas largas y lisas son muy buena opción, ya que suavizan rasgos y destacan partes como pómulos y mandíbula. También les queda bien los bob capeados y mucho flequillo en casi todos los peinados, mejor rectos y de lado”, recomienda Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral, en Madrid.

Beneficios de llevar este peinado para mujeres de más de 50

En Victor del Valle destacan que ofrece una serie de beneficios para nuestro cabello y rutina capilar:

Estilo moderno y audaz: se caracteriza por su apariencia fresca y atrevida, perfectamente alineada con un estilo de vida activo y moderno.

Adaptable a todo tipo de cabello y formas de cara: su capacidad para adaptarse y personalizarse lo hace ideal para una amplia gama de texturas de cabello y estructuras faciales, lo que asegura que cada mujer puede encontrar su versión perfecta del corte Pixie.

Fácil mantenimiento: en comparación con los estilos de pelo más largos, el corte de pelo Pixie se destaca por ser increíblemente práctico. Requiere menos tiempo y esfuerzo tanto en el peinado diario como en el cuidado general, ideal para aquellos con una agenda apretada.

Versatilidad de peinado: tanto si prefieres un look texturizado y desenfadado, un estilo liso y elegante, o te guste experimentar con accesorios como diademas y pasadores, el corte Pixie ofrece una amplia gama de posibilidades para expresar tu individualidad.

Un clásico atemporal: a lo largo de los años, el corte ha sido la elección de numerosos iconos de estilo y continúa siendo una opción atemporal en el mundo de la moda, garantizando que nunca pasarás desapercibida.

Si no sabes bien qué corte hacerte, y quieres cambiar de look, no hace falta que sea tan radical, como ves hay muchos estilos diferentes de pixies.