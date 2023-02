Necesitas esta cazadora vaquera de Zara: será la revolución esta primavera

¿Buscas una cazadora pero preferirías que sea un poco más corta de lo normal para lucirla en primavera y verano? Entonces la cazadora vaquera de Zara, corta y soft, es una opción que no deberías dejar de tener en cuenta esta temporada.

Se trata de una alternativa perfecta para el día a día, un abrigo básico pero cumplidor que completará rápidamente tus outfits, sin que tengas que pensártelo demasiado ni perder tiempo en la elección de una prenda para la próxima temporada.

Cazadora vaquera de Zara: siguiendo las tendencias

Un detalle interesante de esta cazadora de Zara es que puedes hacerte con ella en dos de los colores tendencia durante los últimos meses, dos tonos que se espera que sigan dominando en las pasarelas como en las calles.

Hablamos del crudo y del celeste, dos colores suaves que combinan sin problemas con cualquier otro tono. Indistintamente de cuál elijas, tendrás un producto ideal para una salida de tarde o ya entrada la noche.

Al escoger el color, recuerda que también puedes seleccionar una de las hasta seis tallas que hay disponibles. Tallas que van de la XS a la XXL, una buena noticia si no sueles sentirte cómoda con la XL de otros artículos.

Confección y cómo cuidarla

Esta chaqueta forma parte de los programas de seguimiento de Zara para garantizar que se cumplan estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de sus prendas, a través de auditorías y planes de mejora.

Como resultado de ello, tenemos una cazadora 100% poliéster, la mitad del cual proviene de poliéster reciclado debidamente certificado por las entidades correspondientes; una muestra más del compromiso de la cadena.

Además, Zara nos anima a cuidar nosotros del medio ambiente y para eso ventilarla y pasarle un paño o un cepillo. Con eso evitarás que acumule suciedad pero, si se mancha, siempre puedes meterla en la lavadora hasta 30° C.

Aconsejan, asimismo, que no se use lejía ni blanqueador sobre ella, y que no se planche a más de 110° C.

¡Disfruta del envío gratis!

Como la gran mayoría de los productos de Zara, puedes recoger éste tras su compra en cualquiera de las tiendas que tiene la firma en casi todas las ciudades españolas, dos o tres días laborables después de la transacción.

¿Y cuánto cuesta? El precio de la chaqueta en cuestión es de 29,95 euros, realmente es redondo y no está mal si consideramos que obtienes una cazadora de calidad, que te acompañará en diferentes circunstancias.