Es momento de cazadora de cuero: la de Stradivarius es buena, bonita y barata

Cuando hablamos de cazadoras tipo biker son una de las prendas que más se ven en las calles, tanto en invierno como en otoño y primavera. Pensando en el final de los días más fríos, y en el paulatino repunte de las temperaturas, siguen siendo una opción interesantísima. Siempre que estés buscando una alternativa económica, es momento de cazadora de cuero.

No hace falta gastarse más de 100 euros en una cazadora como ésta, porque algunas firmas las ofrecen por mucho menos. Stradivarius es una de esas marcas, y echando un vistazo a su catálogo actual, encontramos esta joya en su colección 2022/23.

Tendencia: momento de cazadora de cuero

Una gran relación precio/calidad

Por solamente 29,99 euros, vas a llevarte a casa esta cazadora biker con cinturón efecto piel que puedes lucir en numerosas situaciones. Una cita con tu pareja, una salida con amigas, incluso una reunión de trabajo con tus colegas; te salvará cuando no sepas qué ponerte.

Como parte de su versatilidad, debes elegir uno de los tres colores en los que se encuentra disponible: negro, blanco y rosa suave. Podríamos decir que el primero es el tono predominante en cazadoras biker, aunque los otros no están mal si pretendes cambiar.

Un abrigo repleto de detalles

Como es costumbre para Stradivarius, esta cazadora biker posee múltiples accesorios que ayudan a distinguirla de otras similares. Podemos hablar de su cuello y su solapa con manga larga o de sus bolsillos delanteros con cremallera metálica, muy cómodos.

Siguiendo con esas características diferenciales, aparecen las trabillas en los hombros y el cinturón con hebilla para ajustarla a la cintura. Luego tenemos un cierre frontal con cremallera metálica y, por supuesto, un corte fit regular alejado de las tendencias estilo oversize.

Esto quiere decir que puedes escoger sin miedo la talla que sueles usar, de la XS a la XL, porque sus medidas son estándar.

Materiales de composición y cómo cuidarla

La prenda está confeccionada en una mezcla de materiales de primera calidad: 55% poliuretano, 41% poliéster, 3% algodón y 1% viscosa. Eso explica por qué es tan agradable al tacto como resistente al paso del tiempo, dos cualidades de las que más se valoran en la moda.

Para mantenerla en buen estado, debes lavarla a no más de 30° C en ciclos de centrifugado corto, evitando utilizar lejía y blanqueador. Asegúrate de que no plancharla ni que pase por la secadora y, si tienes dudas al respecto, mejor que sea tratada por profesionales.