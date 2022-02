Los monísimos jeans C&A te sacarán de lo tradicional

Los vaqueros son un «must have» en el fondo de armario en cualquier época del año. Una prenda comodín que podemos ponernos a diario sin cansarnos de ella porque resulta de lo más cómoda y nunca pasa de moda. Pues bien, en la nueva colección de C&A para la primavera hemos fichado unos jeans con corazones bordados que están arrasando en la tienda online. No dejan de ser unos vaqueros básicos y sencillos, pero al mismo tiempo tienen un detalle que los hace diferentes.

Los jeans de C&A son tipo slim, a medio camino entre lo straight y los skinny. Son fantásticos porque moldean las piernas sin ajustarse por completo a la altura de los tobillos, así que favorecen a todo tipo de siluetas, incluso a las de tallas grandes. Alargan visualmente la figura y hacen ganar unos centímetros sin necesidad de llevar tacones.

De talle alto y con cierre de botones y cremallera, tienen flecos en el bajo. Unos vaqueros de estilo casual estupendos para los looks diarios, que podemos combinar de mil formas distintas en los looks de entretiempo.

El bordado de corazones les da un aire muy romántico a los vaqueros. Ahora que quedan unos pocos días para celebrar San Valentín, es una de las mejores compras que podemos hacer si tenemos una cita romántica con nuestra pareja. ¡Viva el amor!

Aunque los jeans combinan absolutamente con todo, queremos proponerte dos looks que pueden quedar muy bien para salir a pasear o ir a trabajar. Si te apetece un look lo más cómo posible, puedes animarte con una sudadera de estilo oversize y unas zapatillas con plataforma. Para darle un toque de estilo y elegancia al look, añade un bolso acolchado con cadena.

Si quieres algo un poco más arreglado, teniendo en cuenta que los vaqueros son de talle alto, puedes elegir un top o una blusa cortos y unos mocasines o unas sandalias. Así conseguirás un efecto espectacular: piernas más largas y cintura marcada.

Los jeans están disponibles en la tienda online de C&A en una gran selección de tallas, desde la 34 hasta la 42,5. Desde C&A recomiendan elegir una talla más porque los artículos de esta colección tienen un corte más estrecho y, por lo tanto, son algo más pequeños. En cuanto al precio, valen 25,99 euros más 3,95 euros de gastos de envío a domicilio. Los gastos de envío son gratuitos en pedidos desde 29 euros. También tienes la posibilidad de recogerlos en tu tienda C&A más cercana de forma gratuita.