El North Face que no podrás quitarte: dale luz a tu look

The North Face es una de las marcas de ropa y equipamiento para montañismo y actividades al aire libre más populares de todo el mundo. Si siempre has soñado con comprar alguna prenda del catálogo de esta firma, hoy es el día en el que puedes hacerte con una de ellas. Hablamos de la chaqueta de plumón color crema de felpa densa Nuptse siendo el North Face que no podrás quitarte. Y está disponible en las colecciones de ASOS.

Estos productos, ideales para los más aventureros, mezclan tejidos técnicos con una estética versátil que se adapta a la moda urbana. Quienes tienen artículos diseñados y fabricados por la firma pueden dar fe de su calidad y resistencia a lo largo del tiempo.

Una chaqueta de invierno: el North Face que no podrás quitarte

Es posible que la actual temporada invernal esté llegando poco a poco a su fin, pero puedes estar segura de que esta chaqueta de plumón permanecerá contigo por varios años gracias a su gran durabilidad; así que tienes muchas estaciones frías por delante para disfrutarla.

Su característica principal pasa por la capacidad de mantenerte abrigada, a salvo incluso de las bajísimas temperaturas de la montaña. Añadidos un cuello alto, un cierre de cremallera y unos bolsillos laterales también con cremallera, no le faltan detalles.

Otro de ellos es el bolsillo en el interior a la altura del pecho que te servirá para colocar el móvil, las llaves o la billetera.

Fácil de distinguir

Este modelo es uno de los clásicos de The North Face, con un corte estándar y un logo borrado para que todos sepan quién lo desarrolla. Puedes adquirirlo en tres colores que son tendencia ahora mismo como el crema, el brown o marrón y el teal, una de las revelaciones durante este año, un verde azulado similar al cien pero algo más oscuro que algunas personas tienden a confundir con el turquesa.

A la hora de elegir el tuyo, recuerda que además debes escoger entre una de las cinco tallas seleccionables, de la XS a la XL.

¡Hasta tres pagos sin intereses!

El precio de esta chaqueta de plumón color crema de felpa densa Nuptse de The North Face en ASOS es de 350,00 euros. Afortunadamente, puedes abonarla en tres pagos sin intereses de 116,66 euros si no quieres desembolsar el dinero de una sola vez.

Y el envío es completamente gratuito, por lo que la recibirás en tu domicilio unos días después de comprarlo.