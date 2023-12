Este abrigo de pelo de Zara es la tendencia que necesitábamos para Navidad

Espectacular y más que elegante. Así es el abrigo de pelo de Zara que todas necesitamos en Navidad. Causarás sensación antes que nadie.

Tienes cantidad de razones para llevar esta prenda en especial durante los días festivos.

El abrigo de pelo de Zara que todas quieren

Está en Zara, de Steven Meisel, siendo amplio y de efecto pelo con cuello solapa y manga larga. Lleva diversos detalles como los bolsillos en delantero ocultos en costura.

Además de forro interior combinado a contraste y el cierre frontal con gancho metálico. Te encantará su suavidad y no querrás quitártelo en ningún momento.

Cuál es su composición y cómo cuidarlo

Este abrigo está confeccionado en 68% acrílico, 19% modacrílica y 13% poliéster, con forro 100% viscosa. Entre sus cuidados, desde Zara establecen que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente.

Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Guía para el cuidado de la ropa

No lavar

No usar lejía / blanqueador

No planchar

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

El abrigo que va con todo

Esta preciosa prenda es total. Porque nos la ponemos con variedad de prendas, sea con vestidos de brillo, pantalones de lentejuelas, trajes chaqueta, tops y hasta faldas con efecto piel.

Vas siempre top con zapatos de tacón y plataforma, y también si decides ir con tus zapatillas deportivas más estilosas.

Tienes top punto sisa joyas de precio 29,95 euros, la falda midi con lana zw collection de 79,95 euros, la falda midi de efecto piel de precio 29,95 euros, el vestido satinado zw collection que tiene un precio de 39,95 euros en la web de Zara, o el chaleco cropped efecto pelo que vale 49,95 euros.

En todo caso, es un abrigo que te va a durar años (toda la vida si lo sabes cuidar bien) debes hacer caso a las especificaciones y la etiqueta para poder mantenerlo como se debe.

Qué precio tiene el abrigo de pelo de Zara

Con una total calidad y en la colección de Steven Meisel este abrigo tiene un precio de 229 euros en color beige claro. Las tallas ahora disponibles van de la S a la L siendo un producto de una talla más grande de lo habitual. Así que debes tenerlo en cuenta cuando lo compres y a la hora de elegir tus tallas.

Es posible que este abrigo esté un tiempo y luego no se repondrá, así que no te lo pienses demasiado porque sabes que es una prenda única que no verás en un tiempo.

Dónde comprarlo

Tienes esta prenda para comprar en la web de Zara y también en la tienda física. Para comprobar si está en la tienda que quieres, sólo debes mirar en la web porque desde ahí se informa de ello. Y así no debes ir directamente a la tienda en vano si realmente ya no está o se ha agotado.

Respecto a los envíos, si lo compras y lo envías directamente a una tienda Zara entonces lo vas a buscar de forma gratuita. La entrega es de 2-3 días laborables.

Otra cosa es enviar a domicilio con entrega garantizada al día siguiente por el precio de 4,95 euros y entrega en 2-3 días laborables con precio de 3,95 euros. El envío será gratuito si tu pedido incluye artículos sin descuento por un importe superior a 30 euros.

En cuanto a las devoluciones, tienes también la posibilidad de cambiarlo y dispones de 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra en Zara.com.