Algo está pasando en el armario de doña Letizia. Si bien Nicole Kidman o Karlie Kloos parecen haber sido sus fuentes de inspiración para varios de sus looks en pasado año, para su visita a Toledo ha dado un giro aún más sorprendente. Y es que la esposa de Felipe VI ha reciclado un abrigo de Hugo Boss, que ya habíamos visto hace algún tiempo nada menos que a Kylie Jenner.

Se trata de un abrigo de tendencia ‘color block’ con vestido a juego en tonalidades grises y naranjas, que Letizia estrenó durante un viaje oficial a Portugal en otoño de 2016 y que la pequeña del clan Kardashian había lucido previamente aquel año. Cada una en su estilo, ambas defendieron el ‘outfit’ de una manera muy personal y con resultados bien distintos.

Mientras que la Reina ha hecho gala de un look más sobrio con vestido a la altura de la rodilla y salones en color camel, Kylie le dio un toque mucho más deportivo con ‘sneakers’ y falda mucho más corta.

En cuanto a su look ‘beauty’, la Reina se ha decantado por una imagen muy natural con melena suelta y un maquillaje en tonos neutros.

Doña Letizia no deja de sorprendernos con sus looks. Como toda buena aficionada a la moda, la Reina está al día en las últimas tendencias y no puede evitar fijarse en quienes acaparan todas las portadas y titulares de moda. Y es que, a pesar de ser el centro de atención por sus llamativos y transgresores looks, las Kardashian también saben cómo convertirse en fuente de inspiración incluso para las grandes damas de la elegancia.

Muestra de ello fue el glamuroso look con el que sorprendió hace ya algún tiempo con pelo cardado en tupe y un ceñido vestido de lentejuelas de Nina Ricci que parecía inspirado en la mismísima Kim Kardashian.