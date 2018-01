“No es cuestión de sentirse sexy, es mi estilo, a mí me gusta y ¿por qué no? Me siento bien. Qué pasa, ¿qué porque estés embarazada tienes que llevar un saco de patatas?”. Estas han sido las palabras que Pilar Rubio dedicó a todos aquellos que han criticado los looks ajustados y, para algunos, excesivamente cortos que ha lucido desde que anunciara su embarazo. La colaboradora de El Hormiguero continúa ignorando las críticas, se mantiene fiel a su propio estilo y así lo ha demostrado con su último look premamá: sexy, corto y ajustado.

Después de conquistar a sus casi dos millones de ‘followers’ con un estilismo de lo más invernal, la pareja del capitán del Real Madrid ha vuelto a sacar su lado más atrevido con un ‘outfit’ protagonizado por una de las prendas favoritas de su armario: el mini vestido.

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el Ene 7, 2018 at 3:59 PST

Pilar ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un ajustado vestido corto de manga larga verde con tiras cruzadas en la parte central. Sin embargo, y pese a la sugerencia de la prenda principal, el vestido no ha sido lo que más ha sorprendido del último estilismo de la presentadora. Y es que Rubio se ha sumado a la larga lista de ‘celebs’ que se han dejado conquistar por el calzado de la temporada (y el más atrevido), las botas ‘over the knee’.

En concreto, Pilar se ha apuntado a la fiebre por las botas altas (altísimas) con el modelo de terciopelo ‘Adiva’ de Alma en Pena en color topo, entre gris y marrón, por encima de la rodilla con tacón de 9 centímetros y pedrería. Afortunadamente para todas las fanáticas del estilo premamá de Rubio, las botas ‘OTK’ están rebajadas a 87,96 euros, aunque disponibles en pocas tallas. Todo parece indicar que el calzado lucido por la ‘celeb’ colgará rápidamente el cartel de ‘agotado’.

Así, Pilar, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, continúa ignorando críticas y mostrando sin tapujos su próxima y tercera maternidad.