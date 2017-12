Aunque quizás un vestido negro no destaque tanto en una alfombra roja como un rojo, uno dorado o uno repleto de ‘pailletes’, lo cierto es que esta tonalidad sigue siendo, para las ‘celebs’, una de las más recurrentes. Con el negro consiguen elegantes y sobrios looks, sin embargo, y a pesar de que cada año más de una apuesta por un diseño de alta costura de este color, no suele ser lo habitual.

No obstante, en la próxima edición de los Globos de Oro, que se celebrará el 7 de enero en el Hotel Beverly Hilton de la ciudad de Los Ángeles, las estrellas de Hollywood han acordado vestir de riguroso negro en forma de protesta. Tras destaparse el escándalo del caso Westein, del que cada día conocemos más testimonios de actrices que afirman que el productor de cine abusó de ellas en el pasado, la Meca del cine se ha cerrado en banda frente al acoso.

Fuentes cercanas a la revista People aseguran que más de una treintena de intérpretes apostarán en la próxima ceremonia de los Globos de Oro por el negro; una decisión que podría extenderse al resto de entregas de Premios de la temporada, como los Oscars. Meryl Streep, Emma Roberts o Salma Hayek, para quienes no sería la primera vez que visten de negro en la ‘red carpet’ de los Globos de Oro, parece serán algunas de las intérpretes que se sumarán a esta iniciativa.

Desde que el diario The New York Times publicase la historia de Harvey Westein, han salido a la luz numerosos casos de abusos sexuales en Hollywood. El fotógrafo Terry Richardson, el actor Kevin Spacey o el cineasta Brett Ratner son solo algunos de los muchos personajes conocidos que han tenido que hacer frente a este tipo de acusaciones en los últimos meses.