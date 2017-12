La alfombra roja de los British Fashion Awards se han convertido, un año más, en una auténtica pasarela de estilo. Celebrities de medio mundo se han dado cita en Londres para acudir a tan importante cita y, de paso, dar su particular lección de estilo frente a los ‘flashes’ de los medios. Irina Shayk, Hailey Baldwin, Alexa Chung, Lewis Hamilton… la lista VIP de personalidades del mundo del deporte, la moda, la interpretación o la música ha sido interminable. No obstante, la cantante Selena Gomez ha sido nuevamente, una de las estrellas protagonistas del evento gracias a su presencia, pero, sobre todo, a su elección de estilo (alabada y criticada a partes iguales).

Lejos de apostar por el aire sexy al que nos tiene acostumbrados últimamente, la novia de Justin Bieber ha preferido mostrar su perfil más ‘Fetish’ (single de su nuevo trabajo) escogiendo un original vestido satinado color crema y de aire vintage diseñado por Stuart Vevers para Coach, su firma favorita. La intérprete de Me and the Rythm combinó su original diseño con unas difíciles botas de caña alta y cordones de color blanco también de la misma casa. Un estilismo que, para bien o para mal, no ha pasado desapercibido para nadie.

Sin embargo, el derroche de looks tendencia por parte de Selena no se ha personalizado únicamente en la alfombra roja de los prestigiosos galardones de moda. La joven protagonizaba varias salidas en los previos a la gala que la han convertido en la reina del street style londinense.

Del ‘mini dress’ al vestido largo de flores, pasando por el B&W, Gomez ha mostrado las novedades de su ropero con tres looks que han llamado la atención sobre todo por lo opuesto de su estilo. Nada más aterrizar en la ciudad, Selena escogía un original pichi color negro con unas originales cenefas de Proenza Schouller que combinó a la perfección con un jersey de canalé blanco y cuello cisne y zapatos de salón color negro.

Horas más tarde la exnovia de The Weeknd se dirigía a los estudios de la emisora Kiss Uk de Londres mostrando un giro de 180º. La artista americana paseó un sexy vestido de flores con falda irregular de Isabel Marant, valorado en casi 1.000 euros y que combinó con unos originales zapatos rojos.

Este no sería el último estilismo con el que Selena ha conseguido paralizar la capital londinense. La joven paseaba por las inmediaciones de su hotel con uno de los outfits más sexys de su viaje a Inglaterra. A pesar del frío propio de estas fechas, Gomez se olvidaba de las medias luciendo un mini vestido off the shoulder y manga farol de color azul noche de Cushnie Et Ochs que conjuntó con unas originales bailarinas de la firma Maryan Nassir Zahed y gafas cat eye diseñadas por la estilista Kate Young para Turlanc.