Es época de eventos deportivos fuera del terreno de juego y tras la celebración de los ‘Premios The Best’, donde Georgina Rodríguez y su polémico look premamá acapararon todo el protagonismo, ha llegado el turno de la ‘Gala de los Dragones’, la ceremonia organizada por el FC Oporto que rinde homenaje al equipo de la ciudad. A la cita no han faltado el guardameta del conjunto, Iker Casillas, y su esposa Sara Carbonero, quien ha deslumbrado con el que podría ser catalogado como el perfecto look de invitada para cualquier ocasión especial.

Para la Gala Dragones, en la que la pareja son ya rostros habituales, Sara volvió a confiar en Temperley London, la firma fetiche de Kate Middleton y cada vez más popular entre un amplio número de celebs. Si el año pasado la periodista apostaba por un vestido midi de organza y tul con cristales bordados de manga larga, en esta ocasión ha vuelto a conquistar -y a brillar- con su elección: un diseño dorado asimétrico con volantes y escote bardot pronunciado de la firma británica valorado en 1.295 euros. Un vestido bastante más económico que el lucido el año pasado en la misma gala.

La it girl acompañó la bonita pieza con unas sandalias de terciopelo y tiras cruzadas de Jimmy Choo, clutch estampado con rayas horizontales de Yliana Yepez y joyas de Agatha Paris. Para el look beauty, Sara volvió a apostar por la naturalidad con melena suelta y suaves ondas, smokey eyes y labios burdeos en tono burdeos. ¿El resultado? Un look muy favorecedor con el que la celeb vuelve a demostrar que, en cuestiones de estilo, no tiene rival.

No es la primera vez que Carbonero acapara miradas en la Gala Dragones. ¿Quieres descubrir todos los looks que ha lucido en la cita portuguesa? ¡Haz clic en la galería!