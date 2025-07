David Cantero aclara la verdad de su dura infancia: "Fui un bastardo en la etapa franquista"

David Cantero se consolidó como uno de los presentadores más característicos de los Informativos Telecinco. Sin embargo, a principios de 2025, decidió dar por terminada su etapa en la cadena de Fuencarral y, haciendo gala de su habitual hermetismo, abandonó su puesto sin hacer ruido. Han pasado varios meses desde entonces y, aunque ha estado alejado del foco mediático, unas declaraciones que ofreció a una conocida emisora de radio de nuestro país le situaron de nuevo en la primera línea de la noticia. Y es que habló por primera vez sobre cómo había sido su infancia, dejando sorprendidos a propios y extraños. «Oficialmente, yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre, el pobre, era un militar bajo riesgo de ir a prisión por adulterio. O sea, imagínate, mi padre tenía otra familia, cuatro hijos y, de pronto, pues se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz y allí que vine yo, ¿no?», contó.

Sus palabras no tardaron en dar la vuelta a la red y ahora, para explicar más en profundidad lo mencionado y aclarar ciertas especulaciones que han surgido al respecto, ha decidido conceder una entrevista a Sonsoles Ónega.

«Yo conté esto de la manera más emotiva. Y claro, yo cuento lo que pasa con la historia de mis padres en el régimen franquista. Durante la dictadura, una mujer que asaltaba un matrimonio legal y bendecido por la iglesia era una cualquiera o una furcia […] Al mismo tiempo, mi padre era un adultero digno de ir a la cárcel y yo fui un bastardo. Yo no tenía tarjeta para la seguridad social. No tenía libro de familia. Era un problema hasta apuntarme a un colegio. Las cosas eran así en los años 60», explicaba.

«Yo los primeros años de mi vida los pasé con mi madre viviendo en un hotel de una pequeña estación de un pequeño pueblo. Vivíamos alejados de todo y de vez en cuando mi padre llamaba. […] Se carteaba constantemente. Se amaban con locura. Pero la vida es dura cuando no te dejan. Mi padre tenía dos familias en un momento muy difícil de la vida social española. […] Luego mi padre se vino a vivir con nosotros cuando yo tenía 8 o 9 años», añadía. Toda esta historia, Cantero asegura que la cuenta a la perfección en su libro, El hombre de Baobab, publicado en mayo de 2009.

David Cantero en el programa ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Más allá de su pasado, David Cantero también ha tenido tiempo para hablar sobre el momento vital en el que se encuentra a día de hoy, alejado de la pequeña pantalla. «Hago eventos y hago cosas, pero esto de desconectar del día a día y de la información me ha sentado de maravilla […] Yo no me lo esperaba, pasé el shock y de pronto estoy muy a gusto. Estoy dedicándome a disfrutar de la vida», contaba.