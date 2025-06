David Cantero ha hablado como nunca sobre su a típica historia familiar. El ex presentador de Informativos Telecinco actualmente no tiene nada seguro sobre su futuro laboral, aunque está estudiando varias opciones desde su salida de la cadena de Fuencarral. A pesar de todos los éxitos que ha conseguido al frente de la pequeña pantalla, lo cierto es que su mayor orgullo son sus raíces y es que, desde su infancia, su vida no ha sido nada fácil ni común.

David Cantero cuenta su historia familiar

Si por algo se caracteriza David Cantero es por su hermetismo a la hora de hablar sobre su vida personal. El comunicador lo demostró en su salida de Telecinco ya que se fue sin hacer ruido y sin avisar a los telespectadores de su fin en la cadena en la que ha pasado gran parte de su trayectoria. Otro de los rasgos del ex compañero de María Casado es su resiliencia pues, a lo largo de su vida, ha tenido que hacer frente a muchas situaciones que no han sido nada sencillas. La primera de ellas fue precisamente el día que nació.

El amigo de Isabel Jiménez ha contado que cuando nació ya tenía la etiqueta de «bastardo»: «Oficialmente yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre el pobre era un militar bajo riesgo de ir a prisión por adulterio o sea, imagínate. Mi padre tenía otra familia, 4 hijos y de pronto pues se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz y allí que vine yo, ¿no?», ha dicho en una entrevista en COPE con Alberto Herrera.

Desde su salida de Telecinco, David ha concedido varias entrevistas aunque nunca ha detallado de manera tan específica cuáles eran sus orígenes o cómo eran sus progenitores: «Eran muy particulares, te daban mucha libertad, eran modernos para la época. Mi madre fue azafata un tiempo y lo dejó para cuidarme a mi. Mi padre era un aviador nato, estuvo trabajando mucho tiempo en la torre de control, era un especialista en el mundo de la aviación».

En el medio citado, Cantero ha contado que «las cosas en aquellos años eran todas complicadas», refiriéndose a la época en la que nació: «Mi madre en su casa también tuvo muchos problemas. No admitían que se hubiera quedado embarazada de un señor mayor que ella, era una familia un poco cerrada en ese sentido». Además, el presentador ha sorprendido al relatar cuál es su primer recuerdo con su padre, que era militar: «Yo me enteré de que tenía hermanos con 7 u 8 años. Para mí, el primer recuerdo de mi padre lo tengo bastante grabado. No todo el mundo puede decir eso, pues normalmente conoces a tu padre cuando eres un bebé. Recuerdo el día que regresó de África y vino a vernos, que fue muy muy emocionante. Y recuerdo cuando vi a mi padre, cuando le abracé, cómo olía, cómo eran sus manos, cómo era su voz, que era muy particular… Fue un momento muy hermoso».

Finalmente, el comunicador se ha sincerado con el hijo de Carlos Herrera y ha desvelado que entiende perfectamente que su padre, ante el conflicto familiar, decidió irse de misión a África: «Yo creo que mi padre ante el panorama que se le presentaba, «esta se ha quedado embarazada, mis 4 hijos, su mujer… » que eran un poquito de alta sociedad madrileña… Yo creo que salió huyendo y dijo «me voy al Congo Belga que aquella guerra es mucho menos difícil que la que tengo aquí preparada». Mi padre vivió allí casi seis años, recuerdo que me enviaba muchas postales, una casi todos los días».