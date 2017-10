Ivanka Trump regresa a los brazos de Zara

¿Hay algo que se le resista a Zara? El imperio liderado por Amancio Ortega parece no tener límites y consigue todo lo que quiere. Pocas firmas -y mucho menos low cost– pueden presumir de vestir a toda una celebritie de la talla de Ivanka Trump. Ha sucedido en uno de los últimos eventos profesionales de la asesora presidencial en Estados Unidos, donde la hija de Donald ha vuelto a dejar clara su facilidad para crear un look sobrio para ir al trabajo, bajo el sello de la firma de bajo coste reina en nuestro país.

Su falda midi, de tubo y estampado galés (uno de los hits de la temporada) pertenece a Zara. Ivanka la combinó con un top bicolor de Staud (41 €), otorgando un contraste idílico a su outfit, y zapatos de su propia firma (115 €).

Una publicación compartida de First Daughter Ivanka Trump 🇺🇸 (@ivankalovers) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 4:09 PDT

No obstante, la decisión de apostar por la marca líder de Inditex no puede pasarse por alto, ya que no es la primera vez en las últimas semanas que la vemos con prendas de la casa gallega.

Una publicación compartida de First Daughter Ivanka Trump 🇺🇸 (@ivankalovers) el 2 de Oct de 2017 a la(s) 6:20 PDT

Ivanka Trump ha renovado su confianza en Zara con este look, tras lucir otra falda, de estampado similar, en el homenaje a las víctimas del tiroteo en Las Vegas, también firmado por la marca. En aquella ocasión prefirió decantarse por el amarillo para su top. El hecho de recurrir dos veces en tan poco tiempo a una prenda low cost, invita a pensar que Ivanka está cambiando su concepto de moda, haciendo más flexibles las restricciones de su armario, demostrando que no siempre viste de diseñadores de primer nivel.

No cabe duda de que la moda española está en auge, así como de que tienen en las celebrities a sus mejores modelos. Los primeros acercamientos de la Casa Blanca con el textil español se produjeron con el gusto de Melania Trump por los diseños de Josep Font, director creativo de Delpozo, pero nunca se ha atrevido a ponerse una prenda de bajo coste. Como en cuestiones de estilo siempre están a la par, ¿veremos a la Primera Dama con un look de Zara pronto?