Un año más, la gala de los premios Cosmopolitan celebrada en Madrid ha conseguido reunir a una gran cantidad de rostros conocidos del panorama nacional. Con el glamour como denominador común, actrices, cantantes, modelos y otras personalidades hicieron de la alfombra rosa del acto su pasarela particular sobre la que lucir los diseños más sorprendentes y llamativos.

Así lo hizo Lara Álvarez, que con su espectacular vestido de inspiración nupcial se convirtió en el ‘blanco’ de todas las miradas de la velada. Se trataba de una creación de Gabriel Lage de corte recto, adornado con plumas y pedrería y una vistosa sobrecapa. Un modelo que resultaba muy favorecedor sobre la piel oscura de la presentadora y cuyo patrón recordaba inevitablemente al traje de Stella McCartney que Karlie Kloss visto durante la ceremonia de los Oscar de este año. Sin duda, un modelo tan exitoso que, incluso, la reina Letizia quiso llevar a la fiesta de cumpleaños de Guillermo Alejandro de Holanda, pero en su versión en rojo.

Otra estrella que también brillo con luz propia -y nunca mejor dicho- fue Marta Hazas que consiguió deslumbrar con un diseño de lentejuelas rosas firmado por The 2nd Skin. De silueta lady y escote palabra de honor, la actriz completó su look con altísimas sandalias de plataforma y un beauty look de estilo años 40.

Por su parte, Blanca Suárez (de Michael Kors) y Ana Fernández (de Victoria, la firma fundada por Vicky Martin Berrocal) demostraron con sus sofisticados looks por qué ´Las chicas del cable’ no son sólo un fenómeno a nivel televisivo.

No obstante, no todo fueron aciertos y los desastres estilísticos también tuvieron una presencia destacada en una noche tan especial gracias a los desacertados estilismos de Elena Tablada, Nadia de Santiago o Carola Baleztena.

No te pierdas estos y otros llamativos looks de la velada en nuestra galería.