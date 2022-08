Con el mes de agosto ya comenzado, son muchos los que apuran para poder disfrutar de un merecido descanso antes de la vuelta a la rutina. Para todos aquellos que prefieran irse de vacaciones de verano en este momento, presentamos una serie de ideas perfectas para que cualquier escapada salga a pedir de boca. Moda, complementos y rutinas de belleza que hay que tener en cuenta para exprimir al máximo los días de verano.

Con el verano ya en la recta final es momento de hacer una lista de cosas que nos ayudarán a disfrutar estos últimos coletazos de las vacaciones al máximo. Seas de playa o no, si prefieres la ciudad y la piscina o si te gustan más los grandes grupos o las reuniones en petit comité, te descubrimos una serie de elementos para no perder de vista y aprovechar los meses de buenas temperaturas. No nos referimos solamente a temas estéticos, a cuidar el cuerpo o preparar la piel para los rayos de sol, sino más bien a una guía completa para disfrutar de la cuenta atrás para septiembre.

En lo que respecta a la estética, aunque lo ideal es que se mantenga una dieta equilibrada durante todo el año, se haga ejercicio y se preste atención a nuestra piel y cabello, a las puertas de la temporada estival es normal que incidamos en estos cuidados, así como aprovechemos para recurrir a tratamientos especiales y más intensos. Por este motivo, los principales cuidados deben empezar por el interior. Una buena alimentación y una rutina de ejercicio adecuada es fundamental para la salud, pero también para tener buen aspecto.

A este respecto, los productos de firmas como Facialderm proponen aprovechar el verano para cuidarnos, darle un reset a la piel y prepararla para la vuelta de las vacaciones. Todos los productos de Facialderm cuentan con Neurophroline®, un extracto de una planta medicinal de la India que inhibe biológicamente la producción de cortisol de las células cutáneas. Además, gracias a su textura ligera los convierte en el aliado perfecto para el verano.

Un toque de maquillaje

Aunque son muchas las personas que apuestan por looks naturales en las horas de playa y piscina, un toque de maquillaje nunca está de más. Sin embargo, es importante decantarse por productos waterproof, como la nueva máscara de pestañas Ultra Volume de Avon. Pestañas en clave XXL, con un volumen instantáneo que dura todo el día, a prueba de calor y de baños. Una fórmula suave y flexible con extracto de bambú y la exclusiva tecnología AmpliFibre, con fibras de diferentes formas y tamaños que crean una capa densificadora alrededor de cada pestaña. Además, es muy fácil de limpiar con tu desmaquillante con base de aceite.

Después de la playa

Del aloe vera ya conocemos sus cualidades como calmante o regenerador de la piel y en verano sus propiedades son especialmente útiles para utilizarlo después de tomar el sol. Es cierto que previamente es importante utilizar una crema con factor de protección solar, sin embargo, a pesar de ello, a veces la piel necesita un efecto calmante y una buena hidratación. El Aloe vera, en este caso, es una buena solución ya que hidrata la piel después de la exposición al sol, además de calmarla y devolverla a su estado habitual.

El poder regenerador y calmante de la planta ayudará a acabar con el efecto calor que se produce tras una sobreexposición al sol. En unas horas la piel recupera su estado habitual, siempre y cuando las quemaduras no sean graves. Atlantia ofrece multitud de productos para cuidar la piel tras el sol.

Looks de infarto

En verano, las salidas, tanto diurnas como nocturnas, los planes y encuentros hacen que la moda cobre un lugar importante, sobre todo el calzado. A este respecto, firmas como Camila’s o Cloouie ofrecen multitud de opciones cómodas y elegantes para deslumbrar en los últimos días de agosto. No hay que olvidar las joyas, como las propuestas de una de las recientes marcas que ha conquistado a doña Letizia, CXC, o las propuestas de Eleanor de Casanovas.

Además, este verano el color tiene una mayor importancia. Por eso, es un buen momento para sacar a pasear los diseños más llamativos, sobre todo, si son marca España. Prendas de firmas como Vogana, Cayro, The IQ Collection o Charo Ruiz son ideales para este verano.