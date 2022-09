Los mocasines antifaz de Pull&Bear que no vas a quitarte por su comodidad

Son aquellos zapatos que no pasan nunca de moda y que los hemos llevado durante varias veces en nuestra vida empezando por nuestra niñez. Son los mocasines antifaz de Pull&Bear. Su comodidad es una de sus señas para que te los pongas en todo tipo de ocasiones.

Te damos algunas de las características de estos zapatos que no conoce tendencias y modas, y por esto siempre queda estupendamente.

Cómo son los mocasines antifaz de Pull&Bear

Es plano de color negro, con copete subido y detalle de antifaz en la parte delantera. La altura de la suela es de 2,3 cm, ideal para que vayas bien cómoda a todas partes.

Están confeccionados en 100% poliuretano con el forro en 100% poliéster y la suela de 100% caucho termoplástico. En sus cuidados, desde la web recomiendan no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora, no sumergir en agua.

Para poder limpiar según cada material, además debemos hacerlo indistintamente y fijándonos. Por ejemplo, en charol/sintetico/tejido, los zapatos deben limpiarse con paño húmedo, en ante/nobuck/ serraje, con cepillo suave o esponja dura, mientras que el cuero es para aplicar ceras incoloras o al tono de la piel y pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Además, el mocasín lleva la plantilla de espuma técnica Airfit®, confeccionada en SBR con total confort, durabilidad, transpirabilidad, diseño antibacteriano y factor de acolchado. Debes tener también estos zapatos porque incorporan membranas transpirables para que la humedad no se acumule y un diseño antibacteriano que incluye un tratamiento que reduce la aparición de bacterias.

Los mocasines más versátiles

Te los puedes poner con pantalones cortos, con faldas de cuadros que ahora se ven por todos lados y además estilizan bien nuestras piernas y figura. A su vez, son los zapatos más cómodos para tus vaqueros y chaquetas en el día a día y también con vestidos cuando quieres ir bien cómoda a ese evento que tanta ilusión te hace.

Cuánto valen los zapatos

Se compran en la web de Pull&Bear y están a un precio de 29,99 euros, en tallas de la 35 (quedan pocas unidades) a la 41. Así van perfectas para adolescentes y hasta para madres, amigas, hermanas y quien quiera ir a la moda con mayor comodidad. Y sabes que tienes esos zapatos que te pondrás siempre durante años. Descubre además la agilidad de esta web a la hora de comprar y encargar tu ropa.