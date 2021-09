Misterio resuelto: así son los pantalones que llevaremos a la oficina en otoño

Llega la vuelta a la rutina y en la mayoría de ocasiones solemos querer vestir un poco mejor para ir a trabajar, llevando looks más formales que nos animen en los días más difíciles y que nos hagan sentir que podemos con todo ¿verdad? Así que anota las tendencias en pantalones que llevaremos a la oficina este otoño.

Sabemos que son lugares intensamente climatizados y que ¡la brisa otoñal irá invadiendo nuestros días!

Por ello, necesitas ir dedicando un rincón del armario a tus mejores looks de oficina, organizándolos de forma visual para que por las mañanas te sea mucho más sencillo vestirte con un outfit que marque la diferencia. ¿Sabes cómo hacerlo?

Sé cuidadosa al elegir el pantalón ¡porque tiene truco!

Busca un pantalón que se adapte a la forma de tu cuerpo

Aunque pueda sonar simplemente a una frase ‘bodypositive’, es un verdadero tip de estilismo que funciona: no debes ser tú la que se adapte a la ropa sino que lo ideal es que la prenda se adapte a ti ¡así que no te quedes con el primer pantalón que veas si no sientes que te queda perfecto!

Para la oficina, busca uno que no deje a la vista tus tobillos y que no marque ninguna bolsa cuando te sientes ¡o te sentirás insegura durante todo el día!

Sabemos que no siempre es fácil seguir las tendencias

Si bien es cierto que actualmente está mal visto el corte skinny (o pitillo), son muchas las chicas que inevitablemente están acostumbradas a los pantalones ajustado y que no se sienten cómodas con los de tipo culotte que tanto se llevan ahora. ¿Eres una de ellas?

Pues te animamos a buscar una solución que resulte el equilibrio perfecto entre ambas: Lo que estás buscando se llama corte ‘cigarette’, es perfecto para la oficina ¡y descubrirás que te sienta genial sea cual sea tu tipo de cuerpo!

Anímate con las opciones más desenfadadas

Una prenda desenfadada no es lo mismo que una prenda informal, porque mientras que la segunda expresa que no has sabido adaptarte a lo que requiere la ocasión, la primera resulta juvenil y atractiva.

Este tipo de efecto lo tienen los pantalones fluidos o con un leve acabado shinny e incluso aquellos cuyo bajo o cintura tienen algún detalle distintivo que logra captar todas las miradas. ¡Incluso los pantalones chinos o de traje monocromáticos de colores suaves suelen ser un gran acierto! ¿Te animas a probar los pantalones que llevaremos a la oficina?