El mono de Bershka que luce Mery Turiel es uno de los más favorecedores de la temporada, por menos de 30 euros tenemos una pieza para lucir bronceado y parecer más alta. Bershka ha iniciado este verano 2021 su reinado en cuanto a monos se refiere. De inspiración retro, tejidos naturales, fresquitos y con diseños fluidos han conquistado a las principales influencers de nuestro país. Mery Turiel ha caído rendida ante uno del total look de estas vacaciones de verano, el meno de menos de 30 euros más bonito de las novedades de Bershka de esta semana.

Bershka tiene el mono que ha enamorado a Mery Turiel la hace más alta y es perfecto para lucir bronceado

Este verano 2021 apostamos por la comodidad más absoluta. Queremos salir de casa impecables con prendas que nos convertirán en auténticas influencers del barrio. Si aún no te has enamorado del mono, la prenda fetiche de la temporada, es hora de hacerlo. La mismísima Letizia ha caído ante los pies de un mono de un estilo similar para sus actos oficiales y no es de extrañar que acaben siendo los protagonistas de unas semanas de mucha actividad.

El mono de Bershka de Mery Turiel está elaborado a base de lino. El tejido más fresquito de la temporada que no necesita plancha ha llegado para quedarse. Meter esta prenda en la maleta, recorrer con ella el país y llegar siempre perfecta a cualquier lugar. No importa que queramos pasear a primera línea de mar o subir a la montaña más alta de nuestro país, este mono es perfecto para hacer kilómetros de grandes emociones.

La espalda al aire es uno de los puntos a favor de este mono. Bershka apuesta como las grandes marcas por lucir cortes en zonas inesperadas. La cintura puede ser algo peligrosa de destapar, pero la espalda siempre es y será bonita. Con un collar o cadena para darle un punto de lujo, luciendo el tatuaje que escondemos todo el año o simplemente, dejando ver el bronceado del verano, la espalda es el punto focal de esta prenda. Con los tirantes fruncidos y el espacio para poner nuestro sujetador de referencia, no sufriremos enseñando un poco la espalda, sino todo lo contrario. Tengamos o no pecho, luciremos tipazo.

El pantalón ancho y la cintura recta son el secreto de unas piernas infinitas. Con unas alpargatas de cuña o taconazos, incluso con zapatillas, este diseño nos asegurará parecer más altas al momento. Podemos añadirle un cinturón para potenciar aún más este efecto que tan buenas sensaciones nos producirá.

El mono de Bershka de 29,95 euros ya es uno de los más deseados del momento, no solo por influencers como Mery Turiel también por medio país que quiere disfrutar de la comodidad y la elegancia de esta prenda.