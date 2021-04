Mercadona lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados siempre está lanzando nuevos productos que se convierten en absolutos éxitos de ventas. No solo en lo que respecta a su línea cosmética, que cuenta con numerosas adeptas, sino también en temas de alimentación y de cuidado del hogar. Esta vez nos ha sosprendido con uno de los dulces de tradición asiática que prometen hacer las delicias de nuestros postres los próximos meses. Se trata de los mochis de pistacho, que se encuentran ya agotados en algunas tiendas.

Aunque la cadena de alimentación ya contaba con mochis con sabor a mango y de coco, esta nueva variedad ha hecho furor entre los clientes y también entre los usuarios de redes sociales, que han abierto un intenso debate sobre cuál de los tres sabores es el mejor.

Los mochis de pistacho se pueden encontrar en la sección de congelados de los supermercados, bajo la marca Hacendado, pero también en la web de la tienda. Se presentan en una caja de 216 ml, que contiene un total de 6 mochis a un precio de 2,65 euros. Un importe irresistible para aquellos adeptos de este peculiar dulce, o para los que quieren probarlo sin hacer un gran desembolso. Los dulces están elaborados por el Proveedor Totaler Helados Estiu en sus instalaciones de Riba-roja de Túria (Valencia), tal como confirman desde Mercadona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercadona (@mercadona)

No es casualidad que desde la marca hayan apostado por el pistacho como nuevo sabor. De hecho, es uno de los sabores de helado que más adeptos tiene. Al pistacho se le conoce como «el oro verde de Sicilia», un fruto seco que está presente en muchas recetas, pero quye alcanza su máximo esplendor en forma de helado.

Los mochis son un dulce típico japonés elaborado de mochigome, un grano de arroz glutinoso que se machaca hasta convertirlo en una pasta que se moldea con relativa facilidad. Suelen rellenarse de helado de diferentes sabores u otras sustancias, aunque uno de los más populares es el de judía roja. Además se espolvorean con almidón por encima.

Aunque ahora la cadena ha presentado este nuevo sabor de pistacho, no siempre ha tenido tanto éxito con este producto. En el año 2019, Mercadona retiró sus mochis del mercado asegurando que la textura de la masa no era la adecuada y que quedaba «excesivamente dura», lo que provocó la histeria entre los fanáticos, que han conseguido que vuelvan a la sección de congelados. Tal es el furor por este producto, que la marca logra vender hasta 10.000 unidades al día de este postre japonés. Lo que por ahora se desconoce es si la marca tiene intención de probar nuevos sabores, aunque dado el éxito del producto no nos extrañaría que pronto ampliaran el catálogo, sin duda, es una apuesta más que segura.