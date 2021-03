Llega la primavera y, con ella, la necesidad de cambiar nuestros hábitos a la hora de cuidar tanto el pelo como la piel. Es el momento de fortalecer la melena para que llegue al verano sana y con brillo. A continuación hemos seleccionado una serie de consejos básicos para cuidar el pelo en primavera.

Retocar el corte

Esta es la mejor época del año para retocar el corte. No, no es necesario un cambio radical de look, sino simplemente sanear la fibra capilar y cortar las puntas para que estén cerradas y mejor protegidas contra las agresiones externas. Además, hay muchas peluquerías que ofrecen tratamientos de hidratación que merecen mucho la pena. Lo que buscan estos tratamientos es reponer el agua perdida del cabello, y los resultados son fantásticos: cabello suave, sedoso, hidratado y fácil de peinar.

Utilizar un buen protector contra los rayos UV

Si en primavera y verano tenemos por costumbre aplicarnos una buena crema de protección solar para que los rayos UV no dañen la piel, ¿por qué no hacer lo mismo con el pelo? Hay que utilizar un protector específico para evitar que los rayos solares resequen y decoloren la melena. Esto es especialmente importante en cabellos teñidos.

Comer bien

A la hora de cuidar tanto la piel como el pelo es importante hacerlo no sólo externamente, sino también internamente. Es esencial apostar por una alimentación saludable y equilibrada, basa en alimentos ricos en vitaminas C y E, como los frutos rojos y las espinacas. La hidratación también es importante, y lo recomendable es beber dos litros de agua diarios.

Usar aceites capilares

Podemos confiar en la cosmética natural para cuidar el pelo en primavera. Existen numerosos aceites que aportan un extra de protección e hidratación, creando una película en la melena que la protegen del sol, el cloro de la piscina y el salitre del mar. Sin lugar a dudas, son justo lo que necesitamos para esta temporada.

El aceite de almendras es uno de los mejores. Además de promover el crecimiento del pelo, también lo repara y fortalece, al tiempo que reduce las puntas abiertas y lo protege de los rayos solares.

Poniendo en práctica estos consejos lo tenemos mucho más fácil para lucir una melena radiante en primavera.