El maxibolso de Parfois efecto toalla que arrasará este verano

Aunque todavía quedan algunas semanas para dar la bienvenida al verano, nosotras vamos preparándonos poco a poco para la nueva estación. Sin lugar a dudas, uno de los mayores placeres del verano es disfrutar de la playa, y para que podamos hacerlo de forma cómoda y con mucho estilo, Parfois nos propone un maxibolso efecto toalla que no puede ser más ideal.

Está disponible en cinco colores, cada cual más bonito: rojo, naranja, azul turquesa, azul marino y crudo. Nosotras nos quedamos con el naranja, aunque hay colores para todos los gustos. El maxibolso mide 53 centímetros de largo x 41 centímetros de alto x 11,5 centímetros de grosor.

Tiene el tamaño perfecto para llevar todas las cosas que necesitamos en la playa, como la toalla, la crema del sol y un libro. Está confeccionado en 100% algodón, un tejido transpirable que no da nada de calor, lo cual es un gran punto a favor.

La principal característica del maxibolso de Parfois es el tejido efecto toalla. Por lo tanto, si salimos del agua y cogemos el bolso para sacar la crema del sol, no tenemos de qué preocuparnos porque se seca en cuestión de segundos. No es un tejido efecto toalla áspera, sino todo lo contrario. Es muy suave y tiene un nivel de absorción alto.

El hecho de que vayamos a la playa no significa que debamos perder el estilo. Podemos crear looks espectaculares con el maxibolso efecto toalla en verano. Si no queremos complicarnos mucho la vida, podemos elegir un short de algodón y un top cut-out corto. Como calzado, nada mejor que unas sandalias cangrejeras de goma.

Una de las mejores prendas para ir a la playa es el vestido porque nos lo podemos quitar y poner en un momento. Lo mejor es evitar los vestidos que quedan demasiado ajustados y apostar por los holgados confeccionados en algún tejido natural, como el lino o el algodón.

El maxibolso es sólo uno de los complementos que Parfois ha lanzado para la temporada de playa, pero en los establecimientos físicos y en la tienda online hay mucho más, como gafas de sol y sombreros.

Está disponible por 22,99 euros. El envío tanto a tienda como a domicilio es gratuito, y tenemos un plazo de 30 días a partir de la fecha de envío para devolverlo. Es una de las mejores compras que podemos hacer de cara al verano. Un maxibolso grande y muy cómodo.