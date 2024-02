Marta Ortega tiene en su armario la chaqueta de Zara que será tendencia en primavera

La heredera del imperio Inditex, Marta Ortega, tiene la chaqueta de Zara que será tendencia en primavera y puede ser tuya por mucho menos. Celebrando su 40 cumpleaños y su reciente maternidad, Marta es una más de las trabajadoras de esta low cost.

La joven que empezó a trabajar en las tiendas y ahora es la directora de una de las empresas españolas más prosperas, es el mejor escaparate posible de sus prendas. Viste de Zara y lo hace para descubrirnos un look que todas podemos imitar y tener en casa gracias a unas prendas de alta calidad a precios bajos.

La chaqueta que será tendencia en primavera

Esta primavera que estamos ya empezando a notar, hay un tipo de prenda que siempre será tendencia. El básico por excelencia de estos días que no puede faltar en ningún armario y que acabará siendo nuestro mejor aliado de una gran variedad de looks que no podemos pasar por alto.

Llega la era de las blazer y en Zara tenemos las mejores. Si queremos salir de casa con una chaqueta de entretiempo preparada para todo, nada mejor que hacerlo de la mano de este tipo de diseños. Es de lo más favorecedor y también desprende esta elegancia que no podemos pasar por alto.

Es una chaqueta que podemos usar prácticamente todo el año. Debajo del abrigo en esos días en los que el frío es una realidad. Vas a conseguir el estilo que siempre has deseado de la mejor manera posible y sin gastar ni un euro de más. La misión de Zara se cumple a la perfección.

Vas a poder hacerte con un tipo de prenda de esas que realmente quedan bien con todo y te sacará de más de un apuro a un precio de escándalo. La filosofía de Zara es traer la moda a todas las casas y con este tipo de productos lo cumple a la perfección. Es el básico que vamos a necesitar por mucho menos de lo que parece.

Zara tiene el blazer que ha conquistado a Marta Ortega en sus primeros paseos como madre trabajadora. Una opción que podemos copiar y llevar siempre que sea posible. Si estás pensando en lucirte con una prenda espectacular, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo.

Marta Ortega tiene la chaqueta que será tendencia esta primavera

Un paseo con su bebé, de camino, quizás a la oficina, como el 99% de las madres de este país que compagina la vida familiar y profesional, es la excusa perfecta para lucir una chaqueta de esas que siempre queda bien. Zara es la marca de referencia del armario de una mujer que podría comprarse cualquier prenda de este mundo.

La cabeza visible del imperio de Zara, realmente podría vestir con prendas de lujo. Sabiendo que su padre es uno de los hombres más ricos del mundo y ella es la directora de una gran empresa. Pero eso no es motivo para dejar a un lado, el estilo y la filosofía de una marca que han creado desde cero.

La misión de Zara es que todo el mundo pueda vestir copiando los diseños de lujo y vendiéndolos a precio de low cost. Es el caso de una chaqueta que se ha convertido en todo un objeto de deseo. Nada más verla ya nos enamoramos de una prenda de esas que impresiona.

Es una blazer con diseño oversize que Ortega combina a la perfección con una gorra y unas gafas de sol, intentando no ser reconocida o quizás escondiendo una de esas noches en las que las madres con un bebé pequeño no duermen. En esencia es una de nosotras, una mujer normal que nos enseña cómo combinar a la perfección las prendas y complementos de sus tiendas.

Esta blazer oversize es uno de los básicos de su nueva colección, puedes llevar este tipo de prendas con unos vaqueros o con unos pantalones de vestir. Pase lo que pase te quedará bien y es sin duda alguna la mejor opción para la primavera. Una chaqueta de entretiempo impresionante que tienes en tres colores.

En un negro, azul o marrón, los colores por excelencia de un look working que acabará siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Marta combina esta prenda con unos vaqueros y un jersey básico, con lo cual podría ser cualquiera de nosotras en un día de ir al trabajo.

Esta blazer cuesta menos de 40 euros en Zara y está disponible en todas las tallas. Solo debemos preparar los vaqueros, hacernos con una gorra o simplemente con las gafas de sol y poco más. Hazte con la chaqueta de esta primavera por excelencia seguro que te sacará de más de un apuro.