María Pombo se une a los looks navideños de Tipi Tent y sus seguidoras enloquecen con los looks

Tipi Tent es una marca fundada por María y Marta Pombo, la cual se ha convertido en todo un referente entre las estilistas y las amantes de la moda. Para los looks de Navidad más sofisticados y elegantes, Tipi Tent tiene una selección de prendas que seguro te encantarán.

Blusa Charlotte

La blusa Charlotte, de cuello vuelto y manga larga, es una prenda fabulosa para fechas destacadas de la Navidad como la Nochebuena o la Nochevieja. Es de color azul y tiene un diseño muy elegante. Puedes sumarte a la moda de los looks monocolor y combinarla con estilo con una falda de largo midi de terciopelo en la tonalidad de azul que más te guste. Como calzado, nada mejor que una sandalias de tacón con plataforma y pulsera con cierre de hebilla en el tobillo. El precio de la blusa es de 49 euros.

Blazer Velvet Verde

El verde es uno de los colores tendencia de 2022, así que esta es una razón de peso para convertir esta blazer en la prenda protagonista del look que vas a lucir en la fiesta de Fin de Año. De cuerpo cruzado y con cuello solapa, es una blazer de terciopelo que puedes combinar con su pantalón a juego. ¿El resultado? Un look no solo muy elegante y sofisticado, sino también muy cómodo. Además la blazer y el pantalón son prendas abrigadas, así que no pasarás nada de frío. La blazer tiene un precio de 74 euros.

Top Cruzado Plateado

Si estás buscando una prenda glamurosa y original para las fiestas navideñas, este top de la nueva colección de Tipi Tent es perfecto para ti. Un top cruzado plateado que deja los hombros al descubierto, lo que le da un toque muy sensual a la prenda. Para combinarlo con estilo, teniendo en cuenta que el top queda muy ajustado, apuesta por una prenda inferior con volumen, como una falda midi acampanada. Elige unos zapatos de tacón ancho que te resulten cómodos para poder bailar toda la noche sin tener que preocuparte del dolor de pies. El precio del top es de 31 euros.

Aunque el vestido siempre ha sido la prenda estrella de los looks de Navidad, en los últimos años los conjuntos de dos piezas han ganado mucho protagonismo: top y pantalón, blusa y falda… Puedes crear los looks más espectaculares y elegantes jugando con prendas como las de la nueva colección de Tipi Tent.